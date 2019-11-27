Кличко отримав похвалу міжнародних експертів за відремонтовані дороги

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За останні кілька років у Києві відремонтовано майже 900 кілометрів доріг та проїздів

Міжнародна ініціатива CoST позитивно оцінила якість відремонтованих київських доріг. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час звіту Ініціативи CoST щодо контролю дорожньо-ремонтних робіт комунальної корпорації «Київавтодор».

Співпрацювати з CoST столична влада розпочала два роки тому. Першими проектами для перевірки стали ремонт вулиці Алматинської та будівництво нових ділянок Кільцевої дороги. CoST досліджує проекти на всіх стадіях і моніторить їхню ефективність: проектну документацію, тендерну документацію, роботу підрядника і технічний нагляд, а потім - аналізує і надає свої висновки та рекомендації. Про це повідомляє пресслужба мера Києва.

«Перевіркою всіх даних займається команда незалежних професійних інженерів, які мають багаторічний досвід роботи у дорожній галузі. Всі результати CoST оприлюднює у своїх звітах. Вся інформація відкрита та прозора, - заявив Кличко. - Останніх кілька років у Києві тривають інтенсивні дорожні роботи. Нам вдалося зробити багато. Ми оновили майже 900 кілометрів доріг та проїздів. Це вулиці, що не бачили ремонту по 30-40 років».

За результатами моніторингу дорожнього сезону ініціатива CoST підготувала рекомендації щодо поліпшення ефективності управління та зменшення корупційних ризиків у дорожньому секторі. Рекомендації були підтримані та отримали схвальні відгуки від професіоналів галузі та міжнародних експертів.

«Я сподіваюся, що ми продовжимо нашу співпрацю. І будемо тільки розширяти підтримку київської влади у великих інфраструктурних проектах. І наша співпраця, перш за все, корисна для мешканців міста. Бо контроль на всіх стадіях спонукає робити якісні дороги з якісних матеріалів. І, як відомо, якісні дороги є важливим аспектом в плані залучення в місто інвестицій», - зазначив директор Національного секретаріату CoST Святослав Абрамов.

Як підкреслив мер столиці, сьогодні тривають консультації з урядом щодо передачі деяких земельних ділянок з балансу Київської області на баланс «Київавтодору». Це дозволить прискорити будівництво Великої кільцевої дороги навколо столиці.

Як повідомлялося, Служба безпеки України спільно з прокуратурою документують протиправні дії чиновників Київської міської держадміністрації під час реалізації проекту «Будівництво Великої Окружної дороги».

Віталій Кличко звернувся до голови Служби безпеки України Івана Баканова із проханням взяти під контроль прозорість і об'єктивність розслідувань щодо порушень столичних чиновників.