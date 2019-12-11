Дорожники розповіли, як за американською технологією «лікують» вулиці Києва



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Тріщини на дорогах заливають бітумною мастикою

Завдяки швозаливникам вдається попередити руйнування дорожнього покриття

Комунальна корпорація «Київавтодор» «лікує» столичні вулиці за допомогою американських плавильно-заливальних машин «Crafco Super Shot 125», 12 одиниць яких дорожники придбали у 2015 році.

Про це повідомили у корпорації.

«Заливка тріщин – технологія, яка широко використовується в Європі, Америці. Завдяки швозаливникам вдається попередити руйнування дорожнього покриття та продовжити термін його експлуатації. Адже ми сануємо тріщини бітумною мастикою, тому волога не потрапляє усередину», – розповів генеральний директор Київавтодору Олександр Густєлєв.

За останні роки такі роботи стали обов’язковими у кожному районі столиці. Саме у Києві цю технологію використовують наймасштабніше з усіх регіонів країни. Американська компанія Crafco відзначила КК «Київавтодор» сертифікатом за лідерство у впровадженні робіт із заливки тріщин дорожнього покриття в Україні.

«Із початку цього року «проліковано» більше 320 тис. погонних метрів дорожнього покриття. Це сотні вулиць, на яких вдалось уникнути руйнувань. Найбільше швозаливниками працювали на просп. Оболонському, просп. Миру, вул. Героїв Севастополя, вул. Стеценка», – додав Густєлєв.

Як повідомлялося, Міжнародна ініціатива CoST позитивно оцінила якість відремонтованих київських доріг.