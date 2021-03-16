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    Стало відомо, коли у Києві почнуть вакцинувати людей старше 80 років

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    Пріоритетна вакцинація для осіб старше 80 років передбачена урядовим планом - Стало відомо, коли у Києві почнуть вакцинувати людей старше 80 років
    Пріоритетна вакцинація для осіб старше 80 років передбачена урядовим планом
    Фото з відкритих джерел

    Пункти щеплень для літніх людей мають запрацювати з 22 березня

    Місця вакцинації для киян, що досягли 80-річного віку мають запрацювати з 22 березня. Як розповів «Громадському» регіональний координатор вакцинації у місті Києві Василь Животенюк, це передбачено урядовим планом.

    «Відзавтра працівники, які вакцинуватимуть людей у пунктах щеплень, підуть на навчання. За тиждень у перші пункти надійде вакцина для щеплення людей 80 років і старше. Паралельно працюватимуть мобільні бригади, які вакцинуватимуть медпрацівників», – розповів Животенюк.

    Він також зазначив, що нині у Києві працює 12 мобільних бригад, які роблять щеплення проти коронавірусу. Таку кількість Животенюк назвав максимальною.

    Через 2-3 дні, за його прогнозами, ці мобільні бригади мають щепити всіх охочих лікарів з комунальних закладів Києва.

    Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що для осіб похилого віку, що мають проблеми з пересуванням, а також до громадян, чий вік перевищує 80 років, будуть направлятися мобільні бригади для проведення щеплення на дому.

    Також стало відомо, що протягом вихідних днів 13 та 14 березня у Києві не було зроблено жодного щеплення.

    Теги: лікар навчання щеплення вік Віктор Ляшко
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