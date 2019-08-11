У Супрун попередили: держава більше не платитиме за лікування пацієнтів, які роблять призначення самі собі



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Урядовець наголошує, що з усіма проблемами треба спочатку йти до сімейного лікаря, який вже буде давати направлення до вузькопрофільного спеціаліста

Пацієнт, який хоче лікуватись самостійно, оплачуватиме вартість послуги за офіційно затвердженими тарифами

Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк заявив, що держава не платитиме пацієнтам, які роблять призначення самі собі. Про це урядовець сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Ковтонюка, у цьому випадку пацієнт самостійно буде оплачувати вартість послуги за офіційно затвердженими у лікарні чи поліклініці тарифами у касу.

Урядовець наголошує, що з усіма проблемами треба спочатку йти до сімейного лікаря, який вже буде давати направлення до вузькопрофільного спеціаліста. При цьому урядовець зазначив, що при хронічних захворюваннях не треба буде щоразу витрачати час на вузьких спеціалістів.

«Якщо йдеться про хронічне захворювання, значить, проблема та сама, яка лікується тими самими ліками. В усіх нормальних країнах – і в нас медреформа до цього підштовхує – вузький спеціаліст призначає лікування, передає цю інформацію сімейному лікарю. Якщо ж ситуація змінилася і сімейний лікар має якісь сумніви, тоді він знову направляє пацієнта до вузького спеціаліста», – пояснив заступник міністра охорони здоров’я.

Ковтонюк навів приклад. «Найбільш розповсюджена хронічна хвороба – це гіпертонія. Це проста хвороба, яку всі сімейні лікарі вміють лікувати. Людина приймає одні й ті самі препарати десятки років, вони не змінюються. Сімейний лікар виписує електронний рецепт на ці препарати, ліки людина може отримати безплатно або з невеликою доплатою в аптеці по програмі «Доступні ліки»», - зазначив чиновник.

Урядовець уточнив, якщо говорити про гінекологію, то є винятки, для яких направлення не потрібне. «Наприклад, пологи або інші стани, це буде визначено окремо. Так само без направлення можна буде потрапити до стоматолога та психіатра», - розказав урядовець.

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