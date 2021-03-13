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    Для вакцинації на дому МОЗ використовуватиме мобільні бригади

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    Мобільні бригади приїдуть до осіб, старших за 80 років - Для вакцинації на дому МОЗ використовуватиме мобільні бригади
    Мобільні бригади приїдуть до осіб, старших за 80 років
    Фото з відкритих джерел

    Головний санітарний лікар розповів, як робитимуть щеплення маломобільним пенсіонерам

    Для осіб похилого віку, що мають проблеми з пересуванням, а також до громадян, чий вік перевищує 80 років, будуть направлятися мобільні бригади для проведення щеплення на дому.

    Про це сказав заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтервʼю «НВ».

    За словами головного санітарного лікаря, наблизити вакцинацію до місця проживання людини – це стратегія імунопрофілактики МОЗ. Процес вакцинації буде також залежати від самого препарату.

    «Зараз ми використовуємо десятидозні флакони. Надалі, якщо, наприклад, вакцина Sinovac приїде, то це буде доза – шприц. Тобто одна доза у шприці відразу вже упакована. Для таких цілей використовувати раціональніше, економніше, менше коефіцієнт розливу. Тому, якщо вона надійде, ми переглянемо нашу дорожню карту», – розповів Віктор Ляшко.

    Нагадаємо, в чергу на протикоронавірусну вакцинацію вже записались понад 241 тисячі українців. Такі дані станом на 12 березня 2021 року.

    При цьому агентство S&P прогнозує критично повільні темпи вакцинації в Україні. На думку аналітиків, до літа щеплення отримає лише 3% українців.

    Теги: лікар щеплення вакцинація Віктор Ляшко
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