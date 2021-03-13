Для вакцинації на дому МОЗ використовуватиме мобільні бригади

Мобільні бригади приїдуть до осіб, старших за 80 років

Головний санітарний лікар розповів, як робитимуть щеплення маломобільним пенсіонерам

Для осіб похилого віку, що мають проблеми з пересуванням, а також до громадян, чий вік перевищує 80 років, будуть направлятися мобільні бригади для проведення щеплення на дому.

Про це сказав заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтервʼю «НВ».

За словами головного санітарного лікаря, наблизити вакцинацію до місця проживання людини – це стратегія імунопрофілактики МОЗ. Процес вакцинації буде також залежати від самого препарату.

«Зараз ми використовуємо десятидозні флакони. Надалі, якщо, наприклад, вакцина Sinovac приїде, то це буде доза – шприц. Тобто одна доза у шприці відразу вже упакована. Для таких цілей використовувати раціональніше, економніше, менше коефіцієнт розливу. Тому, якщо вона надійде, ми переглянемо нашу дорожню карту», – розповів Віктор Ляшко.

Нагадаємо, в чергу на протикоронавірусну вакцинацію вже записались понад 241 тисячі українців. Такі дані станом на 12 березня 2021 року.

При цьому агентство S&P прогнозує критично повільні темпи вакцинації в Україні. На думку аналітиків, до літа щеплення отримає лише 3% українців.