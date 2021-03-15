Ковід-вакцинація в Україні: за добу в чотирьох регіонах не щепили жодну людину

В Україні з 25 лютого проводять щеплення вакциною CoviShield від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії

Найбільшу кількість вакцинацій зроблено в Донецькій області

У вихідні, 13-14 березня, темпи вакцинації в Україні скоротилися.

Так, за добу 13 березня в Україні було щеплено 3596 осіб, що значно менше, ніж попередньої доби. А 14 березня – ще менше, лише 2018 осіб. Таким чином, у неділю було зроблено на 1578 щеплень менше, ніж за попередню добу.

Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 53155 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини.

Найбільшу кількість щеплень за 14 березня 2021 року було проведено у Донецькій області – 260 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у Донецькій області – 5044 щеплення.

Але є такі регіони, де 14 березня не було зроблено жодної вакцинації:

м. Київ,

Запорізька область,

Рівненська область,

Черкаська область.

Розподіл проведених щеплень за регіонами за минулу добу

14 березня вакцинацію здійснювали 58 мобільних бригад з імунізації.

Як повідомлялося, за минулу добу, 14 березня, в Україні виявлено 6792 нових хворих на Covid-19. Вчора було госпіталізовано 2497 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 130 пацієнтів, одужали 3491 особа.

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