Стало відомо, кому найбільше довіряють кияни



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Найбільшу довіру серед киян мають Віталій Кличко і Сергій Притула

До списку політиків, яким найбільше довіряють кияни, не потрапив нардеп від «Слуги народу» Олександр Ткаченко

Рейтинг довіри киян до місцевих політиків та громадських діячів очолили Сергій Притула та Віталій Кличко. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», які має у своєму розпорядженні «Главком».

Згідно з результатами дослідження, Сергію Притулі довіряють 35% мешканців Києва, не довіряють – 39%.

Меру столиці Віталію Кличку довіряють 35% опитаних громадян, не довіряють – 55%.

Крім того, високою довірою серед киян користується відомий журналіст і телеведучий Дмитро Гордон (довіряють – 32%, не довіряють – 48%).

Рівень довіри мешканців столиці до колишнього мера міста Олександра Омельченка складає 27%, не довіряють йому 45% опитаних громадян.

Решту кандидатів зі списку кияни переважно не знають або оцінюють негативно.

Цікаво, що до списку політиків, яким найбільше довіряють кияни, не потрапив нардеп від «Слуги народу» Олександр Ткаченко, якого називають одним із кандидатів на посаду мера столиці.

Нагадаємо, 7 жовтня стало відомо, що народний депутат Олександр Ткаченко подав декларацію в НАЗК як кандидат на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

Як повідомлялося, більш як третина киян вважають, що справи у столиці йдуть у правильному напрямку. Так, згідно з результатами дослідження, 36% опитаних киян вважають, що справи у місті йдуть у правильному напрямку, 38% – у неправильному, 27% – не визначилися.

Опитування проводилося 12-16 грудня методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Всього було опитано 1000 мешканців Києва віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,2%.