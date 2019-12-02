Чи стане Олег Сенцов новим лідером електоральних симпатій українців?

Олег Сєнцов заплатив за свою впізнаваність дорогу ціну - роками неволі та боротьби у путінському рейху

Розшукуються «хто» та «що»

Кажуть, що в закритих соціологічних опитуваннях на високих щаблях засвітився новий фігурант – Олег Сєнцов. І одразу – друге місце!

При тому, що Сєнцов, навіть, не заявляв, що збирається займатися політикою.

Він сильно відстає від першого місця (недорозлюблений ще масами Зеленський) але настільки ж сильно випереджає тих, кого маси вже ніколи знову не полюблять – Порошенко, Тимошенко, Гриценко, Вакарчук…

Ну, механізм таких чудес в Україні добре відомий, у 2019-му ми бачили його у всій красі: Нехай гірший, аби інший! «Іншому» треба лише засвітитися, стати помітним.

Олег Сєнцов заплатив за свою впізнаваність дорогу ціну - роками неволі та боротьби у путінському рейху. Але ми зараз не про нього. А про те - Що і Хто далі? На колишніх не розраховуйте, це не лише безперспективно, але й небезпечно – бо просто забирає час та шлях у найвідповідальнішу мить.

Потрапив до народу в немилість, засидівся на старті, просто набрид – все, зливай воду, cameback виключений. То Хто і Що?



…Розшукуються незаяложені особистості та свіжі політичні проекти.

Джерело: Блог Сергія Тихого

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