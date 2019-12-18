Думки киян щодо справ у місті розділилися: що змінилося за п’ять років



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Кияни бачать покращення у сфері громадського транспорту

Кияни назвали сфери, де покращилася і погіршилася ситуація

Більш як третина киян вважають, що справи у столиці йдуть у правильному напрямку. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», які має у своєму розпорядженні «Главком».

Так, згідно з результатами дослідження, 36% опитаних киян вважають, що справи у місті йдуть у правильному напрямку, 38% – у неправильному, 27% – не визначилися.

Кияни назвали сфери, де вони побачили покращення за останні п’ять років:

парки та сквери (70%),

стан доріг (45%),

громадський транспорт (30%).

Водночас, на думку мешканців столиці, значно погіршилася ситуація з:

боротьбою з незаконним гральним бізнесом (38% вважають, що вона погіршилася і лише 7% покращилась),

незаконними забудовами (48% і 7%),

паркуванням (49% і 5%),

завантаженістю вулиць і заторами (55% і 5%).

Опитування проводилося 12-16 грудня методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Всього було опитано 1000 мешканців Києва віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,2%.