  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Лещенко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    В соціологічних опитуваннях серед лідерів довіри українців з'явився несподіваний кандидат

    • Сергій Лещенко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Олег Сенцов - В соціологічних опитуваннях серед лідерів довіри українців з'явився несподіваний кандидат
    Олег Сенцов

    Олег Сенцов навіть не оголошував, що буде займатися політикою

    Мовою оригіналу

    В политических кругах циркулируют свежие соцопросы, которые определили политиков с самым высоким уровнем поддержки. На первом месте с большим отрывом Владимир Зеленский, и это не удивительно.

    На третьем месте - спикер парламента Дмитрий Разумков, и это многое объясняет - например, почему он погасил турборежим и не хочет ссориться с фракциями в Раде.

    Интересно, кто на втором месте по этому соцопросу. Этим человеком оказался… Олег Сенцов, который значительно опередил и Вакарчука, и Тимошенко, и Порошенко с Бойко и Рабиновичем.

    При чем сам Сенцов не объявлял, что собирается заниматься политикой. Но, как знает, кто знает… А вы за переход Сенцова в политику?

    Джерело: блог Сергія Лещенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    соцопитування Олег Сенцов Володимир Зеленський Дмитро Разумков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Горєвой
    Дмитро Горєвой

    Релігієзнавець

    Ігор Луценко
    Ігор Луценко

    Народний депутат 8 скликання

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Речник Священного Синоду ПЦУ

    Андрій Піонтковський
    Андрій Піонтковський

    Публіцист, політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ