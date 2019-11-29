В соціологічних опитуваннях серед лідерів довіри українців з'явився несподіваний кандидат
Олег Сенцов навіть не оголошував, що буде займатися політикою
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В политических кругах циркулируют свежие соцопросы, которые определили политиков с самым высоким уровнем поддержки. На первом месте с большим отрывом Владимир Зеленский, и это не удивительно.
На третьем месте - спикер парламента Дмитрий Разумков, и это многое объясняет - например, почему он погасил турборежим и не хочет ссориться с фракциями в Раде.
Интересно, кто на втором месте по этому соцопросу. Этим человеком оказался… Олег Сенцов, который значительно опередил и Вакарчука, и Тимошенко, и Порошенко с Бойко и Рабиновичем.
При чем сам Сенцов не объявлял, что собирается заниматься политикой. Но, как знает, кто знает… А вы за переход Сенцова в политику?
Джерело: блог Сергія Лещенка