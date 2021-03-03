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    Стало відомо, скільки автомобілів евакуювали у Києві з початку року

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    Щомісяця у Києві евакуюється понад двісті авто - Стало відомо, скільки автомобілів евакуювали у Києві з початку року

    Щомісяця у Києві евакуюється понад двісті авто

    Фото: express-t.ua

    «Київтранспарксервіс» прозвітував про 451 прибраний з вулиць автомобіль

    Протягом двох перших місяців 2021 року з допомогою евакуаторів на штрафмайданчики було примусово переміщено 451 автомобіль.

    «Повернути автомобіль коштуватиме водію приблизно 2000 грн, плюс витрачений час та душевний спокій», – зазначають у Комунальному підприємстві «Київтранспарксервіс». Через те у підприємстві киянам ррадять при паркуванні уважно слідкувати за дорожніми знаками та пильно дотримуватись правил дорожнього руху.

    Водіям нагадують: якщо ви не знайшли машину на вулиці, дзвоніть на 102. Поліція допоможе з’ясувати та проінформує, куди відвезли евакуйований транспорт.

    Як повідомлялося раніше, автопарк комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху» у лютому поповнився чотирма новими вантажними автомобілями з кранами-маніпуляторами. Всього ж це комунальне підприємство переміщує авто порушників правил паркування зі столичних вулиць за допомогою 12 автомобілів.

    Теги: Київ автопарк автомобіль поліція транспорт евакуація
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