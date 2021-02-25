На вулицях Києва побільшає евакуаторів

Автомобілі порушників правил паркування прибирають із вулиць Києва

Автопарк комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху» поповнився чотирма новими вантажними автомобілями з кранами-маніпуляторами. Про це повідомляє пресслужба підприємства у Facebook.

«Всього ж наше комунальне підприємство переміщує авто порушників правил паркування зі столичних вулиць за допомогою 12 автомобілів», – зазначили у «Центрі організації дорожнього руху».

Центр організації дорожнього руху отримав чотири автівки-евакуатори

У коментарях під дописом користувачі соцмережі обурюються, що самі ж комунальники порушують правила паркування. Зокрема, за інформацією киян, на вулиці Прорізній у центрі Києва стоять декілька евакуаторів, блокуючи проїзд.

У соцмережі також повідомлялося, що на Софійській площі (Володимирська, 22) в Києві евакуатори організували собі парковку біля зупинки громадського транспорту.

Проте, робота евакуаторів все ж потрібна в Києві. Так, під час сильного снігопаду 8 лютого зі столичних вулиць за порушення правил паркування евакуювали 141 порушника.

До слова, дорожні знаки «Зупинку заборонено» на київських вулицях доповнюють табличками «Працює евакуатор». Комунальники вже встановили 44 відповідні таблички на вулицях Хрещатик, Великій Васильківській, Михайла Грушевського, Михайлівській, поблизу Європейської площі.

Всього ж до дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено» додадуть близько 300 табличок, які нагадуватимуть водіям, що в зоні дії таких знаків здійснюється евакуація припаркованих транспортних засобів.