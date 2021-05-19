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    Стало відомо, скільки киян готові вакцинуватися від коронавірусу

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    Більшість киян дотримуються карантинних обмежень - Стало відомо, скільки киян готові вакцинуватися від коронавірусу
    Більшість киян дотримуються карантинних обмежень
    Фото: Михайло Марків

    39% киян вважають, що ситуація з коронавірусом у Києві покращилася

    За останній місяць оцінка ситуації з захворюваністю на Covid-2019 серед киян змінилася у позитивний бік. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 15-16 травня 2021 року.

    Так, сьогодні 39% говорять, що ситуація з коронавірусом у Києві покращилася (у квітні таких було лише 6%). 45% вважають, що ситуація не змінилася (у квітні – 30%) і лише 10% побачили погіршення (у квітні – 62%).

    48% опитаних киян вважають, що мер столиці Віталій Кличко ефективно реагує на загрозу коронавірусу в місті, 46% – протилежної думки. Стосовно ефективності дій у цій сфері президента Володимира Зеленського, то ефективними його дії вважають 35% киян, неефективними – 57%.

    39% опитаних киян зазначили, що вже хворіли на Covid-19. З них 60% стверджують, що мали позитивний тест, 39% – мали просто симптоми і не робили тесту. Не хворіли на коронавірус 58% респондентів.

    Надалі майже половина опитаних киян мають бажання зробити щеплення від коронавірусу (47%). Не готові вакцинуватися 50% мешканців столиці.

    Опитування проводилося серед мешканців Києва віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 15-16 травня 2021 р.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 18 травня, у Києві коронавірус виявлено у 477 людей, від ускладнень хвороби померли 13 осіб.

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    Теги: соцопитування Київ кияни вакцинація коронавірус
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    Стало відомо, скільки киян готові вакцинуватися від коронавірусу