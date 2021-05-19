За добу у Києві виявлено майже 500 нових хворих на коронавірус

Минулої доби у Києві від коронавірусу померли 13 людей

За минулу добу, 18 травня, у Києві коронавірус виявлено у 477 людей. Це на 52 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 17 травня було 425 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 202894 випадки захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 134959 осіб (за добу 18 травня – 1880),

померли 4972 осіб (за добу 13).

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 122807 випадок захворювання на Covid-19. За добу виявлено 336 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 229 осіб.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 113348 осіб (за добу 18 травня – 942),

померли 2604 людини (за добу 12).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2165233 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 18 травня зафіксовано 5138 хворих на коронавірус.

Нагадаємо, за добу 17 травня в Києві виявили 425 хворих на коронавірус, померли 10 осіб.

Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із 1 травня у Києві скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

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