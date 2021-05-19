Covid-19 в Україні: понад 5 тисяч нових хворих за добу

Вчора 17 тисяч пацієнтів одужали

В Україні за минулу добу, 18 травня, виявили 5 138 нових випадків Covid-19. Також 17 102 пацієнти одужали, а 227 – померли від ускладнень. До лікарень із підозрою чи підтвердженим захворюванням потрапили 2 269 людей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків виявили у Харківській (567), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях, а також у Києві (477).

Лабораторії за минулу добу зробили 77 685 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 31 935, методом ІФА – 13 094. Також зробили 32 656 експрес-тести на антиген до вірусу. За весь час в Україні здійснили 9,9 млн ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 165 233 випадки коронавірусу, з них 1 899 446 людини одужали та 48 696 померли від ускладнень.

Напередодні МОЗ оновило список епідемічних зон: одна область повернулася у «помаранчеву».

Нагадаємо, в Україні за позаминулу добу, 17 травня, виявили 4 095 нових випадків Covid-19. Також 17 751 пацієнт одужав, а 285 – померли від ускладнень. Найбільше нових випадків позавчора виявили у Донецькій (428), Рівненській (425), у місті Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.