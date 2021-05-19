Третя хвиля коронавірусу. Як зросла смертність в Україні та інших державах (графіка)

У Чехії в березні 2021 смертність виявилась найвищою з 1947 року

Усього з початку року в Україні померло 174 050 осіб

В Україні зростає смертність. За останній місяць вона зросла на 29%. Про це пише аналітик Євген Істребін на своїй сторінці у Facebook.

«Місячна смертність в окремих країнах Європи з Україною в порівнянні з показниками п’ятирічної давнини. У лідерах Чехія + 63%, Словаччина + 58%, Болгарія + 52%. Україна на шостому місці + 29%», – написав аналітик та оприлюднив дані.

Смертність у країнах Європи зростає

Як пише видання IDNES з посиланням на чеське статистичне відомство ČSÚ, у Чехії в березні 2021 смертність виявилась найвищою з 1947 року.

Додамо, що напередодні Державна служба статистики оприлюднила дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-березень 2021 року. Смертність населення перевищила рівень 2020 року на 16,8%, у тому числі у березні – на 34,4%.

Усього з початку року в Україні померло 174 050 осіб. Це на 24 986 смертей більше, ніж за січень-березень 2020 року, коли померло 149 064 осіб. У тому числі в березні померло 64 938 осіб (у березні 2020 року – 48 326 осіб).

Тим часом, реальну кількість жертв коронавірусної інфекції занижено в Україні втричі. Про це свідчать результати дослідження Інституту показників та оцінювання здоров'я (IHME) Медичної школи Вашингтонського університету.

Американські дослідники опублікували дані щодо 20 країн із найбільшою кількістю смертей серед пацієнтів із Covid-19, до них зарахували й Україну.

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