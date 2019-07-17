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    Стало відомо, скільки людей відвідало цьогорічний Atlas Weekend (фото)

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    <p>Більш як пів мільйона людей відвідали Atlas Weekend</p> - Стало відомо, скільки людей відвідало цьогорічний Atlas Weekend (фото)

    Більш як пів мільйона людей відвідали Atlas Weekend

    Фото: Інформатор

    Невідомо, скільки людей відвідало перший день фестивалю, який був безкоштовним

    На ВДНГ у Києві з 9 по 14 липня відбувся найбільший музичний фестиваль в Україні - Atlas Weekend. Він запам'ятався яскравими виступами світових зірок.

    За 5 днів фестиваль відвідали 538 тисяч осіб. Про це Інформатор дізнався від представників Atlas Weekend.

    Це дані за дні від 10 до 14 липня, оскільки перший день на Atlas Weekend був безкоштовним, а підрахунок проводився за купленими браслетами.

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    Стало відомо, скільки людей відвідало цьогорічний Atlas Weekend (фото)
    Стало відомо, скільки людей відвідало цьогорічний Atlas Weekend (фото)
    Стало відомо, скільки людей відвідало цьогорічний Atlas Weekend (фото)
    Стало відомо, скільки людей відвідало цьогорічний Atlas Weekend (фото)
    Стало відомо, скільки людей відвідало цьогорічний Atlas Weekend (фото)
    Стало відомо, скільки людей відвідало цьогорічний Atlas Weekend (фото)
    Стало відомо, скільки людей відвідало цьогорічний Atlas Weekend (фото)
    Фото: Інформатор

    Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що десятки тисяч людей з України та інших країн приїхали у Київ на найбільший у Східній Європі музичний фестиваль. Кличко нагадав, що минулого року цей захід відвідало більш як півмільйона людей.

    Також повідомлялося, що під час фестивалю увечері таксисти різко підвищили ціни.

    До слова, 15 липня на вулиці Інститутській, 18а у Печерському районі Києва знайшли повішеним хлопця, який пропав під час фестивалю Atlas Weekend.

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