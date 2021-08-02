Столична влада запевняє, що забудова не загрожує скверу ім. Василя Стуса

У 2015 році було відкрито оновлений за кошти міського бюджету сквер Героя України Василя Стуса

У 2015 році було відкрито оновлений за кошти міського бюджету сквер Героя України Василя Стуса

Земельна ділянка, на якій знаходиться сквер, належить до земель рекреаційного призначення для утримання та благоустрою зелених насаджень

Сквер імені Василя Стуса, який знаходиться на проспекті Перемоги, 140-В у Святошинському районі, юридично захищений від забудови. Про це зазначив 2 серпня заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко на своїй сторінці у мережі Facebook.

За його словами, рішенням Київської міської ради від 13 травня 2021 року до комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Святошинського району передано у постійне користування земельну ділянку площею 1,0498 га для утримання та благоустрою зелених насаджень, експлуатації та обслуговування території скверу імені Василя Стуса.

«Останнім часом надходять звернення від громадян щодо загрози забудови скверу, проте така загроза на сьогодні виключена. Наразі, за даними Центру Державного земельного кадастру, земельна ділянка належить до земель рекреаційного призначення для утримання та благоустрою зелених насаджень, тому будь-яке будівництво на цій ділянці унеможливлено повністю», – зазначив Бондаренко.

Фото: Володимир Бондаренко/Facebook

Сквер Василя Стуса знаходиться на перетині вулиць Академіка Палладіна та Кільцевої дороги. У 1965-1972 роках на цьому місці знаходився будинок, на другому поверсі якого проживав Василь Стус разом із дружиною та сином. Під час будівництва Окружної дороги будинок було знесено. Проте, у 2006 році громада почала активну діяльність із облаштування скверу Василя Стуса. Попри це, у 2007 році земельна ділянка була продана, а у 2009 році забудовник почав вирубувати сосни на території.

Після протидії громади рішенням Київської міської ради №13/3451 від 26.02.2010 року сквер було названо іменем Василя Стуса. У 2015 році київський міський голова Віталій Кличко відкрив оновлений за кошти міського бюджету сквер Героя України Василя Стуса. Відтоді питання можливої забудови скверу виникало кілька разів, востаннє – у зв’язку із розробкою детального плану території.

До слова, на провулку Лужевського, 3, між «тарілкою» і ТРЦ, забудовник збирається знести найстаріший будинок на Либідській площі, якому цього року виповнилося 83 роки.