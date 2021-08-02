Столична влада запевняє, що забудова не загрожує скверу ім. Василя Стуса
Земельна ділянка, на якій знаходиться сквер, належить до земель рекреаційного призначення для утримання та благоустрою зелених насаджень
Сквер імені Василя Стуса, який знаходиться на проспекті Перемоги, 140-В у Святошинському районі, юридично захищений від забудови. Про це зазначив 2 серпня заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко на своїй сторінці у мережі Facebook.
За його словами, рішенням Київської міської ради від 13 травня 2021 року до комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Святошинського району передано у постійне користування земельну ділянку площею 1,0498 га для утримання та благоустрою зелених насаджень, експлуатації та обслуговування території скверу імені Василя Стуса.
«Останнім часом надходять звернення від громадян щодо загрози забудови скверу, проте така загроза на сьогодні виключена. Наразі, за даними Центру Державного земельного кадастру, земельна ділянка належить до земель рекреаційного призначення для утримання та благоустрою зелених насаджень, тому будь-яке будівництво на цій ділянці унеможливлено повністю», – зазначив Бондаренко.
До слова, на провулку Лужевського, 3, між «тарілкою» і ТРЦ, забудовник збирається знести найстаріший будинок на Либідській площі, якому цього року виповнилося 83 роки.