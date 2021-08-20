Стало відомо, скільки вже подано заявок на спецперепустки у транспорт Києва

Транспортні картки, власники яких не отримали право на спецперепустку, на час локдауну будуть заблоковані

Місто опрацьовує механізм, як зможуть користуватися громадським транспортом пільгові категорії

Столична влада продовжує роботу над удосконаленням процедури оформлення спецперепусток для користування громадським транспортом на випадок посилення карантинних обмежень. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

«Підприємства столиці активно реєструються в системі, подано понад три тисячі заявок. Нині місто опрацьовує механізм, як зможуть користуватися громадським транспортом пільгові категорії, які їздять за посвідченнями. А також кияни, які потребують медичних процедур і соціальні працівники, які доглядають за хворими. Принципово важливо подбати про ці вразливі категорії людей вже зараз», – зазначив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

Він нагадав, що керівники підприємств уже зараз можуть авторизуватись у системі https://qpass.kyivcity.gov.ua та подати заявку, щоб заздалегідь пройти необхідну перевірку. Для отримання позитивного рішення потрібно обґрунтувати критичну необхідність роботи підприємства в період жорсткого карантину.

У Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА наголосили, якщо підприємство не отримало позитивного рішення, його керівник може повторно подати заявку та більш детально обґрунтувати приналежність до об’єкту критичної інфраструктури міста.

Подальше рішення про надання перепусток прийматиме Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій уже після оголошення дат та умов локдауну, якщо у цьому буде необхідність.

«Акцентую увагу, що рішення про надання спецперепусток буде ухвалюватися лише після запровадження у столиці суворих карантинних обмежень. На даний час таких передумов немає», – підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, що спеціальна перепустка буде діяти на базі транспортної карти та карти киянина. Нею можна буде підтвердити право проїзду в громадському транспорті та сплатити проїзд в період локдауну. QR-квитки в період суворого карантину діяти не будуть.

У разі виникнення складнощів під час подачі заявок на оформлення спецперепусток, Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА радить звертатися на пошту:[email protected]

Покроково про оформлення заявок – за посиланням.

Як відомо, Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

Під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

З 10 серпня запрацювала в тестовому режимі електронна система подачі заявок, за якою можна буде отримати спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті на випадок посилення карантинних обмежень.

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.

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