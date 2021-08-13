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    Нацбанк зробив власний прогноз щодо карантину цієї осені

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    Карантин в Україні триватиме до жовтня - Нацбанк зробив власний прогноз щодо карантину цієї осені
    Карантин в Україні триватиме до жовтня
    Фото: ТСН

    У НБУ не очікують жорсткого карантину цієї осені і великих втрат для економіки

    Експерти Національного банку прогнозують, що до кінця року в Україні вдасться прищепити близько 30% населення, чого недостатньо для отримання колективного імунітету. Водночас регулятор не прогнозує введення жорсткого карантину цієї осені.

    У базовому сценарії Національний банк України очікує цієї осені спалах захворюваності коронавірусів, але не прогнозує введення жорсткого карантину. Про це в інтерв'ю Forbes Україна заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

    «У базовому сценарії очікуємо спалах захворюваності восени. Це затримає відновлення економічної активності до рівня, який був до пандемії. У той же час ми не очікуємо введення жорстких карантинних заходів та значних втрат для економіки », - зазначив Ніколайчук.

    Він додав, що карантини які уряд вводило в січні і березні-квітні цього року показали, що бізнес і населення адаптувалися до нових умов і налагодили свою економічну активність.

    За прогнозами НБУ, до кінця року в Україні буде вакциновано до 30% дорослого населення. Це не забезпечить країні колективний імунітет.

    Як відомо, карантин в Україні продовжать до жовтня.

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    Теги: Національний банк економіка банк бізнес фінанси карантин коронавірус
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    Нацбанк зробив власний прогноз щодо карантину цієї осені