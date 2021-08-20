Столична влада вирішує, як відбуватиметься госпіталізація у випадку локдауну

У випадку локдауну вакциновані кияни отримають бонуси під час планових госпіталізацій

Київ звернувся до Міністерства охорони здоров’я України з офіційним листом із пропозицією окремим наказом затвердити вимоги щодо планової госпіталізації на випадок локдауну. Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він зазначив, що багато хто вже другий рік поспіль так чи інакше переймається темою Covid-19: відслідковує новини, стежить за динамікою розповсюдження вірусу у країні та світі, цікавиться симптомами нових штамів тощо.

«Також багато хто за цей час стикався з тим, що коронавірусна хвороба аж ніяк не відмінила інших недугів, у тому числі тих, лікувати які необхідно в плановому порядку у стаціонарних умовах. Погодьтеся, не завжди визначення «планова операція» або «планове лікування» говорить про те, що відкладати їх можна на довгі роки. І тут постає питання – як, перебуваючи в лікарні, не підхопити «ковід» або мимоволі (не знаючи, що сам хворий) не заразити інших?» – написав Поворозник.

За його словами, відповідь однозначна: всі види планового лікування проводять за наявності негативного результату ПЛР-тесту.

«Оскільки такий аналіз безкоштовно робиться лише за умови наявності симптомів коронавірусу, є альтернатива – вакцинація. Ми звернулися до МОЗ України з офіційним листом із пропозицією окремим наказом затвердити вимоги щодо планової госпіталізації на випадок локдауну: або довідки про негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до дати госпіталізації, або наявність дворазової вакцинації. Чекаємо на позитивне рішення», – зауважив Поворозник.

На його переконання, вакцинація сьогодні – це прояв свідомої позиції щодо власного здоров’я.

«Та окрім цієї головної преференції – захищеності, – вакциновані цілком заслуговують і на додаткові бонуси. Наприклад, зекономити час та гроші на ПЛР-тестуванні. Будьте здорові! І зробіть свій вибір на користь щеплення, якщо поки що лише розмірковуєте над цим!» – закликав Поворозник.

Як відомо, Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.

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