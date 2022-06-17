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    Новини

    Депутат Київради пропонує перейменувати станції метро (документ)

    У Київраді зареєстровано проєкт рішення щодо перейменування станцій метро - Депутат Київради пропонує перейменувати станції метро (документ)
    У Київраді зареєстровано проєкт рішення щодо перейменування станцій метро
    фото з відкритих джерел

    Віктор Брагінський, згідно з результатами голосування, запропонував перейменувати п'ять станцій

    У Київраді зареєстровано проєкт рішення щодо перейменування низки станцій столичного метрополітену за результатами електронного голосування.

    Автор проєкту рішення депутат Віктор Брагінський, згідно з результатами голосування, запропонував перейменувати п'ять станцій.

    Повний список перейменувань:

    • «Героїв Дніпра» – «Героїв України»;
    • «Мінська» – «Варшавська»;
    • «Берестейська» – «Бучанська»;
    • «Площа Льва Толстого» – «Василя Стуса»;
    • «Дружби народів» – «Ботанічна».

    Реалізація проєкту рішення передбачає фінансування за рахунок коштів бюджету міста Києва.

    Орієнтовна вартість перейменування станції та лінії метрополітену складає 2 302 тис. грн. (зокрема заміни текстового наповнення, назва станції, яка буде розташована на колійних стінах та на входах/виходах, загальні схеми, лінійні схеми).

    Нагадаємо, що Інститут нацпам’яті виступив проти перейменування станції «Дорогожичі» на «Бабин Яр».

    Міністерство культури та інформаційної політики заявило про створення ради з питань дерусифікації, декомунізації та деколонізації 7 червня.

    Згодом Мінкульт оголосив список експертів, які увійшли до складу експертної ради з питань дерусифікації. Це письменники, культурні діячі та видавці. Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко наголосив, що в регіонах необхідно створити аналогічні експертні ради, аби дерусифікація публічного простору не перетворилася на хаос.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Депутат Київради пропонує перейменувати станції метро (документ)