Депутат Київради пропонує перейменувати станції метро (документ)
Віктор Брагінський, згідно з результатами голосування, запропонував перейменувати п'ять станцій
У Київраді зареєстровано проєкт рішення щодо перейменування низки станцій столичного метрополітену за результатами електронного голосування.
Автор проєкту рішення депутат Віктор Брагінський, згідно з результатами голосування, запропонував перейменувати п'ять станцій.
Повний список перейменувань:
- «Героїв Дніпра» – «Героїв України»;
- «Мінська» – «Варшавська»;
- «Берестейська» – «Бучанська»;
- «Площа Льва Толстого» – «Василя Стуса»;
- «Дружби народів» – «Ботанічна».
Реалізація проєкту рішення передбачає фінансування за рахунок коштів бюджету міста Києва.
Орієнтовна вартість перейменування станції та лінії метрополітену складає 2 302 тис. грн. (зокрема заміни текстового наповнення, назва станції, яка буде розташована на колійних стінах та на входах/виходах, загальні схеми, лінійні схеми).
Нагадаємо, що Інститут нацпам’яті виступив проти перейменування станції «Дорогожичі» на «Бабин Яр».
Міністерство культури та інформаційної політики заявило про створення ради з питань дерусифікації, декомунізації та деколонізації 7 червня.
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