Депутат Київради пропонує перейменувати станції метро (документ)

Віктор Брагінський, згідно з результатами голосування, запропонував перейменувати п'ять станцій

У Київраді зареєстровано проєкт рішення щодо перейменування низки станцій столичного метрополітену за результатами електронного голосування.

Автор проєкту рішення депутат Віктор Брагінський, згідно з результатами голосування, запропонував перейменувати п'ять станцій.

Повний список перейменувань:

«Героїв Дніпра» – «Героїв України»;

«Мінська» – «Варшавська»;

«Берестейська» – «Бучанська»;

«Площа Льва Толстого» – «Василя Стуса»;

«Дружби народів» – «Ботанічна».

Реалізація проєкту рішення передбачає фінансування за рахунок коштів бюджету міста Києва.

Орієнтовна вартість перейменування станції та лінії метрополітену складає 2 302 тис. грн. (зокрема заміни текстового наповнення, назва станції, яка буде розташована на колійних стінах та на входах/виходах, загальні схеми, лінійні схеми).

Нагадаємо, що Інститут нацпам’яті виступив проти перейменування станції «Дорогожичі» на «Бабин Яр».

Міністерство культури та інформаційної політики заявило про створення ради з питань дерусифікації, декомунізації та деколонізації 7 червня.

Згодом Мінкульт оголосив список експертів, які увійшли до складу експертної ради з питань дерусифікації. Це письменники, культурні діячі та видавці. Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко наголосив, що в регіонах необхідно створити аналогічні експертні ради, аби дерусифікація публічного простору не перетворилася на хаос.