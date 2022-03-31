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    На Київщині тиждень розбирають завали на продуктових складах. Фото наслідків

    На Київщині тиждень розбирають завали на продуктових складах. Фото наслідків
    фото: Київська міська державна адміністрація - КМДА

    Окупанти обстріляли склади, де зберігалися харчові продукти для мешканців Київської області

    Уже понад тиждень рятувальники розбирають завали на складах із продовольством, які обстріляв окупант. Тут зберігалися харчові продукти для мешканців Київської області. Поо це повідомили в КМДА.

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    На Київщині тиждень розбирають завали на продуктових складах. Фото наслідків
    На Київщині тиждень розбирають завали на продуктових складах. Фото наслідків
    На Київщині тиждень розбирають завали на продуктових складах. Фото наслідків
    На Київщині тиждень розбирають завали на продуктових складах. Фото наслідків
    На Київщині тиждень розбирають завали на продуктових складах. Фото наслідків
    На Київщині тиждень розбирають завали на продуктових складах. Фото наслідків
    На Київщині тиждень розбирають завали на продуктових складах. Фото наслідків
    На Київщині тиждень розбирають завали на продуктових складах. Фото наслідків
    На Київщині тиждень розбирають завали на продуктових складах. Фото наслідків
    фото: Київська міська державна адміністрація - КМДА

    В ніч на 24 березня російські окупанти завдали удару на складах у Васильківському районі на Київщині.

    Нагадаємо, 29 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили авіаудар по території Броварського району. Снаряд влучив у склади, де зберігалися продукти харчування, побутова хімія та інші товари загального вжитку.

    Ворог мінує будинки місцевих мешканців на Київщині, коли залишає територію. Щодня фіксується від 30 до 40 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    На Київщині тиждень розбирають завали на продуктових складах. Фото наслідків