Станції закриватимуть на вхід: як працюватиме київське метро на Різдво

Введено особливий режим роботи столичної підземки 7 січня

7 січня, на Різдво Христове за юліанським календарем, київське метро працюватиме в особливому режимі.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Так, на станції «Золоті ворота» 7 січня можливе короткочасне закриття на вхід, щоб усі охочі могли дістатися ялинки на Софійській площі. У цей час всі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі.

Також можливе обмеження входу на станціях:

«Хрещатик»,

«Контрактова площа»,

«Поштова площа»,

«Майдан Незалежності».

Такі заходи передбачені для уникнення тисняви на платформах і в вестибюлях станцій.

Нагадаємо, Новий 2021 рік у столичному метро зустрів 741 пасажир.

До слова, 77% українців святкують Різдво 7 січня. Згідно з даними дослідження, 15% сказали, що відзначають це свято двічі, як за юліанським календарем (7 січня), так і за григоріанським (25 грудня), і лише 3% відзначають Різдво тільки 25 грудня.

Під час посилених карантинних обмежень з 8 по 24 січня інтервал руху громадського транспорту у Києві може бути змінено.