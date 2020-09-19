Епідеміолог пояснила, чому не потрібно розраховувати на колективний імунітет до Covid-19



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За даними ВООЗ, має бути не менше ніж 40-60% тих, хто перехворів, у всьому світі, аби виник колективний імунітет

«Наступного року з’являться нові модифікації Covid-19», – переконана фахівець

Завідувачка відділу оцінки ризиків та інфекційного контролю лікарні «Охматдит» Катерина Сояк спростувала думки, щодо потреби формування колективного імунітету від коронавірусу.

В інтерв’ю «Главкому» епідеміолог зазначає, що, наприклад, імунітет до вітрянки у більшості випадків пожиттєвий, але з коронавірусом так не буде. «Це вірус, який в принципі швидко мутує. Ми на наступний рік будемо отримувати якісь нові модифікації цього штаму – так само, як з грипом. Я би напряму порівнювала це з грипом в плані мутування, імунітету і в плані вакцинації теж», – вважає Сояк.

Також, медик пояснила, скільки людей мало б перехворіти на коронавірус, щоб Україна наблизилися до так званого колективного імунітету.

«За даними ВООЗ, має бути не менше ніж 40-60% тих, хто перехворів, у всьому світі, аби виник колективний імунітет. Ці ж цифри можна інтерпретувати у межах нашої країни. Тобто якщо ми закриємо кордони, і 60% населення перехворіє, ми можемо розраховувати на якийсь імунітет. Водночас ці заяви лунали тоді, коли ще не було відомо, що імунітет від Covid-19 нетривалий. Взагалі від всієї групи респіраторних інфекцій імунітет не може бути дуже тривалим. Результати деяких досліджень свідчать, що він тримається близько двох-трьох місяців, відповідно, на наступний сезон його вже не буде», – вважає лікарка.

Нагадаємо, що вчені спростували теорію про тривалий імунітет до коронавірусу.

До слова, ВООЗ зазначив, що колективний імунітет не допоможе побороти коронавірус.

Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.