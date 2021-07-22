Стихійна торгівля переходить межі: у Києві «бізнесмени» напали на комунальників

Нвідомі особи під погрозою вчинення насильницьких дій вилучили у комунальників демонтоване обладнання для незаконної торгівлі

На Героїв Севастополя, 37 у Солом’янському районі Києва комунальним служба лише з другої спроби вдалося демонтувати точку стихійної торгівлі. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Благоустрій Солом’янського району».

Так, 21 липня співробітники відділу контролю за благоустроєм Солом’янської райдержадміністрації проводили рейд по боротьбі зі стихійною торгівлею. На Героїв Севастополя, 37 на «бізнесменів», які проводили протизаконну торгівлю, було складено протокол та вилучено обладнання – зонт та столи. Все це було поміщено на трактор комунальників, який мав відвезти вилучене на спеціальний майданчик.

Дорогою до майданчика рух трактору перегородили невідомі особи, які під погрозою вчинення насильницьких дій щодо водія забрали у нього вилучене.

Через деякий час на Героїв Севастополя, 37 знову продовжилася незаконна торгівля. За вказаним фактом протиправних дій невідомих осіб була подана заява до правоохоронних органів.

22 липня на місце проведення цієї торгівлі виїхав перший заступник голови Солом’янської РДА Олександр Смик, який разом зі співробітниками відділу контролю за благоустроєм Солом’янської РДА та КП УЗН Солом’янського району в черговий раз демонтували точку з продажу, яка функціонує без жодних документів.

На порушників виписано нові протоколи.

Як писав «Главком», сезон овочів і фруктів у розпалі. А разом із цим у столиці процвітає стихійна торгівля, на місці якої залишаються купи сміття та антисанітарія.

На початку липня столичні комунальники розпочали боротьбу зі стихійною торгівлею. Проводяться рейди в усіх районах Києва. Учасники рейду – представники КП «Київблагоустрій», Муніципальної варти, РДА та поліції.