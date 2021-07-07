Комунальники оголосили війну стихійній торгівлі: за два дні ліквідовано майже 400 точок (фото)

Рейди будуть проводитися щодня у всіх районах столиці

Столичні комунальники ведуть боротьбу зі стихійною торгівлею. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київблагоустрій».

Так, 5 липня проведено рейд в трьох районах Києва. Учасники рейду – представники КП «Київблагоустрій», Муніципальної варти, РДА та поліції.

Загалом було демонтовано 320 елементів стихійної торгівлі: столи, стільці, намети, парасольки та інше торговельне обладнання.

Оболонський – понад 120 елементів благоустрою

Шевченківський – понад 90 елементів благоустрою

Деснянський – понад 100 елементів благоустрою

6 липня було проведено рейди у Печерському, Голосіївському, Дніпровському районах Києва.

Загалом демонтовано понад 70 елементів благоустрою.

«Такі рейди будуть проводитися щодня у всіх районах столиці. Розуміємо, що стихійка може повертатися на місця, але рейди будуть мати системний характер, аби очистити вулиці столиці від стихійної торгівля… Тож закликаємо власників не нехтувати Правилами благоустрою та розміщувати свої ятки лише за наявності відповідних дозвільних документів», – зазначили у КП «Київблагоустрій».

Як писав «Главком», сезон овочів і фруктів у розпалі. А разом із цим у столиці процвітає стихійна торгівля, на місці якої залишаються купи сміття та антисанітарія.

Минулого тижня фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Києві спільно представниками столичних комунальних служб припинили функціонування несанкціонованої торгівлі на парковочному майданчику на проспекті Володимира Маяковського, 17. Близько 30 торгових пунктів працювали незаконно із порушенням санітарних правил і норм.

До слова, депутати Київської міської ради зареєстрували два проєкти рішення стосовно нових правил розміщення тимчасових споруд – МАФів.