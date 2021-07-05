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    Звалища та антисанітарія. Стихійна торгівля перетворює Київ на смітник (фото)

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    На Теремках торговці залишили після себе гори сміття - Звалища та антисанітарія. Стихійна торгівля перетворює Київ на смітник (фото)
    На Теремках торговці залишили після себе гори сміття
    Фото: Київ оперативний

    Стихійна торгівля нікуди не зникла з Києва і навіть процвітає

    Сезон овочів і фруктів у розпалі. А разом із цим у столиці процвітає стихійна торгівля, на місці якої залишаються купи сміття та антисанітарія.

    Зокрема, гори сміття зафіксовані на місці стихійної торгівлі на столичних Теремках. На сторінці «Київ оперативний» у Facebook оприлюднено фото безладу, залишеного торговцями.

    «Цікаво, а хто заплатить за вивіз ось цього всього? Питання, мабуть, риторичне більше», – йдеться в дописі.

    У коментарях під дописом кияни повідомляють, що стихійна торгівля відбувається по всьому Києві.

    Як повідомлялося, минулого тижня фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Києві спільно представниками столичних комунальних служб припинили функціонування несанкціонованої торгівлі на парковочному майданчику на проспекті Володимира Маяковського, 17. Близько 30 торгових пунктів працювали незаконно із порушенням санітарних правил і норм.

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    Звалища та антисанітарія. Стихійна торгівля перетворює Київ на смітник (фото)
    Звалища та антисанітарія. Стихійна торгівля перетворює Київ на смітник (фото)
    Звалища та антисанітарія. Стихійна торгівля перетворює Київ на смітник (фото)
    Звалища та антисанітарія. Стихійна торгівля перетворює Київ на смітник (фото)
    Звалища та антисанітарія. Стихійна торгівля перетворює Київ на смітник (фото)
    Звалища та антисанітарія. Стихійна торгівля перетворює Київ на смітник (фото)
    Звалища та антисанітарія. Стихійна торгівля перетворює Київ на смітник (фото)
    Звалища та антисанітарія. Стихійна торгівля перетворює Київ на смітник (фото)

    Нещодавно в підземному переході поблизу станції метро «Осокорки», де зовсім недавно прибрали незаконно встановлені МАФи, знову з'явилася стихійна торгівля.

    5 червня цього року відбувся масштабний демонтаж незаконних рядів стихійної торгівлі біля станції метро «Героїв Дніпра».

    До слова, депутати Київської міської ради зареєстрували два проєкти рішення стосовно нових правил розміщення тимчасових споруд – МАФів.

    Теги: Київ сміття стихійна торгівля благоустрій кияни
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    Звалища та антисанітарія. Стихійна торгівля перетворює Київ на смітник (фото)