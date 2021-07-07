У Києві від початку року зафіксовано 24 тис. порушень благоустрою (фото)

Порушення благоустрою в Києві носять сезонний характер

У Києві проводяться щоденні рейди з виявлення осередків несанкціонованої торгівлі, нелегальних літніх майданчиків, кіосків та автомагазинів без дозвільної документації. Разом із тим інспектори благоустрою фіксують масові сезонні порушення: незаконна сезонна торгівля, невчасно прибране сміття, нескошену на газонах траву тощо.

За пів року столичні інспектори внесли майже 24 тисячі приписів та склали понад 1600 адмінпротоколів стосовно недотримання правил благоустрою в столиці. Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

«Порушення благоустрою носять сезонний характер. Якщо взимку ми фіксували тисячі випадків неприбраного власниками снігу, то нині – це незаконна сезонна торгівля, огорожі біля водойм та нелегальні «літники». Від початку року КП «Київблагоустрій» демонтували майже 800 точок «стихійки» та літніх майданчиків біля ресторанів без документів», – зазначив Ткаченко.

Очільник Департаменту міського благоустрою додав, що кожного дня в трьох різних районах столиці інспектори благоустрою разом із поліцією, муніципальною вартою та представниками РДА проводять контрольні рейди з виявлення незаконних точок стихійної сезонної торгівлі. Інспектори складають адмінпротоколи, фахівці КП «Київблагоустрій» демонтують столи, парасольки та інше приладдя, поліція в окремих випадках вилучає товар: таке право мають лише правоохоронні органи.

«Столиця взяла чіткий курс на впорядкування сезонної, пересувної торгівлі, розміщення тимчасових споруд та літніх майданчиків. Вулична торгівля не має забирати громадський простір у киян, скупчувати на вулицях сміття, заважати вільному руху чи порушувати спокій уночі. У місті має залишитись лише законна торгівля. І це ключове питання, яке ми прагнемо вирішити. Хочу подякувати усім підприємцям, які ведуть діяльність в межах чинного законодавства, сплачуючи податки для розвитку міста», – додав Ткаченко.

Нагадаємо, 5-6 липня комунальники демонтували майже 400 точок стихійної торгівлі.