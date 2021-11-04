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    Стихійна торгівля процвітає: поліція не реагує на порушення в центрі Києва (фото)

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    Ятки з овочами і фруктами перекрили майже половину тротуару біля пішохідного переходу - Стихійна торгівля процвітає: поліція не реагує на порушення в центрі Києва (фото)
    Ятки з овочами і фруктами перекрили майже половину тротуару біля пішохідного переходу
    фото: glavcom.ua

    Незаконна торгівля ведеться прямо на тротуарі в центрі Києва

    На перехресті вулиць Льва Толстого і Назарівської в центрі Києва відбувається стихійна торгівля. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    Ятки з овочами та фруктами встановлені прямо на тротуарі біля пішохідного переходу. Незаконна точка торгівлі перекрила майже половину тротуару. Крім того, вона закриває важливий дорожній знак.

    За кілька годин торгівлі жоден поліцейський патруль в центрі Києва не відреагував на дане порушення.

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    Стихійна торгівля процвітає: поліція не реагує на порушення в центрі Києва (фото)
    Стихійна торгівля процвітає: поліція не реагує на порушення в центрі Києва (фото)

    Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Соломії Крушельницької в Дарницькому районі Києва було ліквідовано наслідки незаконної стихійної торгівлі кавунами. Понад 100 кавунів торговцями було кинуто напризволяще.

    Також нещодавно у соцмережі показали жахливі наслідки стихійної торгівлі. Після торгівлі на стихійному базарі неподалік офіційного ринку «Троєщина» територія парковки вкрита гнилими фруктами та овочами, старими порваними коробками та пластиком.

    Ще на початку липня столичні комунальники розпочали боротьбу зі стихійною торгівлею. Проводяться рейди в усіх районах Києва. Учасники рейду – представники КП «Київблагоустрій», Муніципальної варти, РДА та поліції.

    Теги: Київ стихійна торгівля благоустрій
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    Стихійна торгівля процвітає: поліція не реагує на порушення в центрі Києва (фото)