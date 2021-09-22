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    Столична поліція пішла рейдами по хостелах і місцях стихійної торгівлі (фото)

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    Правоохоронці припинили роботу 24 місць стихійної торгівлі - Столична поліція пішла рейдами по хостелах і місцях стихійної торгівлі (фото)
    Правоохоронці припинили роботу 24 місць стихійної торгівлі
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці перевірили близько 900 об’єктів господарської діяльності

    Протягом тижня столичні правоохоронці здійснювали комплексні відпрацювання місць стихійної торгівлі, продажу алкогольних напоїв та хостелів. Загалом було перевірено близько 900 об’єктів господарської діяльності. До рейду залучалися дільничні офіцери поліції, співробітники ювенальної превенції, працівники кримінальної поліції, полків поліції особливого призначення. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Начальник поліції Києва Іван Вигівський розповів, що такі відпрацювання проводяться для виявлення об’єктів, що здійснюють незаконну господарську діяльність.

    «За минулий тиждень припинено роботу 10 малих архітектурних форм, чотирьох хостелів та 24 місць стихійної торгівлі. Окрім того, виявлено 12 осіб, які були в розшуку за вчинення кримінальних правопорушень. Усі факти кримінальних проступків задокументовані та за процесуального погодження з місцевою прокуратурою їм буде надана правова оцінка. Всі адміністративні матеріали будуть скеровані до суду для прийняття рішення», – сказав Вигівський.

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    Столична поліція пішла рейдами по хостелах і місцях стихійної торгівлі (фото)
    Столична поліція пішла рейдами по хостелах і місцях стихійної торгівлі (фото)
    Столична поліція пішла рейдами по хостелах і місцях стихійної торгівлі (фото)

    У результаті перевірок поліцейські склали 1861 протокол.

    Серед них:

    • за ст. 156 - порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння,
    • за ст. 160 – торгівля з рук у невстановлених місцях,
    • за ст. 164 – порушення порядку провадження господарської діяльності Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    До слова, комунальники продовжують очищення п’яти локацій від незаконно встановлених тимчасових споруд неподалік ринку «Юність» у Деснянському районі Києва. На сьогодні вже демонтовано понад 80 таких МАФів.

    Теги: Національна поліція України Київ стихійна торгівля МАФи
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    Столична поліція пішла рейдами по хостелах і місцях стихійної торгівлі (фото)