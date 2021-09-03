У мережі показали жахливі наслідки стихійної торгівлі на Троєщині (фото)

Зіпсовані фрукти під палючим сонцем почали виділяти неприємні запахи

Після торгівлі на стихійному базарі неподалік офіційного ринку «Троєщина», територія парковки вкрита гнилими фруктами та овочами, старими порваними коробками та пластиком. Саму таку картину показали в Twitter «Київ без цензури».

Світлини наслідків такої торгівлі місцеві мешканці опублікували у соцмережі.

Місцеві кажуть, що крім усього, фрукти під палючим сонцем почали виділяти неприємні запахи.

Хто має прибрати територію – невідомо. Вочевидь, це мали би робити самі торговці. Проте, ймовірно, збирати купи сміття доведеться комунальникам.

Кілька днів тому на Троєщині Муніципальна варта в дощ влаштувала рейд стихійною торгівлею. Перевірку влаштували на гуртовому ринку «Троєщина-Фермер».

Нагадаємо, на вулиці Ентузіастів на Русанівці біля сміттєвих баків виявлено десятки дерев'яних ящиків. За словами місцевих мешканців, звалище з’явилося начебто після стихійної торгівлі. Торговці скидають свій непотріб саме на це місце біля сміттєвих баків.

Як писав «Главком», сезон овочів і фруктів у розпалі. А разом із цим у столиці процвітає стихійна торгівля, на місці якої залишаються купи сміття та антисанітарія.

На початку липня столичні комунальники розпочали боротьбу зі стихійною торгівлею. Проводяться рейди в усіх районах Києва. Учасники рейду – представники КП «Київблагоустрій», Муніципальної варти, РДА та поліції.

Раніше фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Києві спільно представниками столичних комунальних служб припинили функціонування несанкціонованої торгівлі на парковочному майданчику на проспекті Володимира Маяковського, 17. Близько 30 торгових пунктів працювали незаконно із порушенням санітарних правил і норм.

До слова, депутати Київської міської ради зареєстрували два проєкти рішення стосовно нових правил розміщення тимчасових споруд – МАФів.