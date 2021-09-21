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    Демонтаж незаконного ринку біля «Юності»: вже знесено понад 80 МАФів (фото)

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    Роботи проводять демонтажні бригади підприємства &laquo;Київблагоустрій&raquo;&nbsp; - Демонтаж незаконного ринку біля «Юності»: вже знесено понад 80 МАФів (фото)

    Роботи проводять демонтажні бригади підприємства «Київблагоустрій» 

    Фото: «Київблагоустрій»

    Запланований демонтаж понад 100 незаконних МАФів поблизу ринку «Юність»

    Комунальники продовжують очищення п’яти локацій від незаконно встановлених тимчасових споруд неподалік ринку «Юність» у Деснянському районі Києва. На сьогодні вже демонтовано понад 80 таких МАФів. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київблагоустрій».

    Загалом запланований демонтаж понад 100 тимчасових споруд, що розміщуються поблизу ринку «Юність» без дозвільних документів.

    Роботи проводять демонтажні бригади підприємства «Київблагоустрій» за дорученням від Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації.

    Всі демонтовані споруди перевозяться на майданчики для тимчасового зберігання безхазяйного майна КП «Київблагоустрій».

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    Демонтаж незаконного ринку біля «Юності»: вже знесено понад 80 МАФів (фото)
    Демонтаж незаконного ринку біля «Юності»: вже знесено понад 80 МАФів (фото)
    Демонтаж незаконного ринку біля «Юності»: вже знесено понад 80 МАФів (фото)
    Демонтаж незаконного ринку біля «Юності»: вже знесено понад 80 МАФів (фото)

    Раніше повідомлялося, що планують прибрати близько 3 тис. кв. м комунальної землі.

    Нагадаємо, у червні депутати Київської міської ради зареєстрували два проєкти рішення стосовно нових правил розміщення тимчасових споруд – МАФів.

    Теги: Київ ринок благоустрій КМДА МАФи
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    Демонтаж незаконного ринку біля «Юності»: вже знесено понад 80 МАФів (фото)