У Києві протягом літа демонтували майже 1700 незаконних елементів благоустрою

Найбільше демонтажів улітку провели в Деснянському районі – майже 300

За три літніх місяці в Києві демонтували близько 1700 елементів благоустрою, що розміщувалися без дозвільних документів. Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

«Щоденна робота столичних інспекторів та демонтажних бригад комунального підприємства «Київблагоустрій» дає свої результати. Тільки влітку з вулиць столиці прибрали майже 1700 незаконних елементів благоустрою. До прикладу, на проспекті Маяковського, вулицях Глушкова та Героїв Дніпра. Наголошую, демонтаж застосовується виключно за дорученням Департаменту міського благоустрою і тільки тих тимчасових споруд, що розміщені без дозволів. Усі доручення публікуються на сайті. Виявляють та перевіряють законність розміщення нововстановлених об’єктів столичні інспектори благоустрою, яких у Києві близько 120», – повідомив Тимур Ткаченко.

Він додав, що найбільшою проблемою благоустрою влітку є стихійна торгівля – намети, парасольки, торговельне обладнання. За три місяці демонтували понад 800 таких локацій. Зазвичай власники незаконних точок продажу розміщують своє торговельне обладнання біля зупинок громадського транспорту, на тротуарах, паркових зонах, біля виходів із метро. Така торгівля не тільки завдає незручностей, але і є небезпечною, оскільки якість реалізованої продукції нічим не підтверджена.

«Аби тротуари міста були зручними для пересування пішоходів та вільними від незаконної торгівлі, у столиці щодня працює 7 демонтажних бригад комунального підприємства «Київблагоустрій». Найбільше демонтажів улітку провели в таких районах столиці: Деснянському – майже 300, Оболонському та Дніпровському – понад 200 елементів благоустрою. Вдячний тим підприємцям, які діють у правовому полі та йдуть назустріч місту щодо розміщення тимчасових споруд», – прокоментував в. о. директора «Київблагоустрій» Микола Бойко.

Нагадаємо, інспектори благоустрою Києва влітку зафіксували майже 10 тисяч порушень.

До слова, у Києві проводяться щоденні рейди з виявлення осередків несанкціонованої торгівлі, нелегальних літніх майданчиків, кіосків та автомагазинів без дозвільної документації. Разом із тим інспектори благоустрою фіксують масові сезонні порушення: незаконна сезонна торгівля, невчасно прибране сміття, нескошену на газонах траву тощо.