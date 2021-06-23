Столична поліція затримала «мінера» залізничного вокзалу

Молодик зробив хибне повідомлення про мінування у стані алкогольного сп'яніння

У Києві правоохоронці розшукали та затримали чоловіка, який зробив неправдивий виклик про замінування залізничного вокзалу. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Так, до поліції Києва на спецлінію 102 надійшов телефонний дзвінок від чоловіка, який повідомив про замінування Центрального залізничного вокзалу. На місце події черговий направив слідчо-оперативну групу, спеціалістів управління вибухотехнічної служби столичного главку та кінологів зі службовими собаками.

Під час обстеження залізничного вокзалу та прилеглої до нього території евакуювали 62 пасажири та обслуговуючий персонал. Спеціалісти-вибухотехніки не виявили жодних небезпечних речовин чи пристроїв.

Правоохоронці невідкладно розпочали оперативні заходи для встановлення особи зловмисника.

Протягом декілька годин поліцейські розшукали та затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України 27-річного уродженця Харківської області, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, вилучили мобільний телефон та направили на експертизу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Псевдомінеру повідомлено про підозру у вчиненні злочину та направлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 17 червня було тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв'язку з повідомленням про замінування. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряли вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Того ж дня на електронну пошту поліції Києва надійшов лист про замінування станцй метро «Хрещатик», «Золоті ворота», «Палац спорту», «Університет» та одного з літаків в аеропорту «Бориспіль». У результаті перевірки вибухонебезпечних предметів у метрополітені не виявлено.

До перевірки були задіяні слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції Києва, вибухотехніки та кінологи.

Також поліцейські Бориспільщини провели перевірку території міжнародного аеропорту «Бориспіль».