У Києві «замінували» станцію метро «Хрещатик» і залізничний вокзал

Всіх працівників та пасажирів евакуювали

Станцію метро «Хрещатик» та пересадку зачинено на вхід та вихід. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

«Надійшов анонімний дзвінок про мінування!» - інформують у метрополітені.

Наразі правоохоронці та вибухотехніки проводять перевірку станції на наявність вибухонебезпечних предметів.

Станцію відкриють після закінчення перевірки.

Крім того, наразі тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв'язку з повідомленням про начебто його замінування. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Нагадаємо, 15 червня у Києві евакуювали співробітників Антимонопольного комітету України через повідомлення про замінування будівлі.

Столичні слідчі повідомили про підозру чоловіку за неправдивий виклик про замінування квартири житлового будинку.

Раніше Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 32-річному киянину, який зробив хибне повідомлення про замінування Північного мосту.