У Києві п’яний молодик «замінував» розважальний заклад

22-річний чоловік зізнався, що саме він зробив неправдивий дзвінок про мінування

Патрульні затримали чоловіка, який повідомив про замінування

Нещодавно патрульні отримали виклик про замінування розважального закладу на вулиці Гарматній у Солом’янському районі Києва. На місце негайно прибули екіпажі патрульних, медики та інші служби. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Під час перевірки території біля пожежного виходу поліцейські помітили чотирьох чоловіків із ознаками алкогольного сп'яніння. Громадяни, побачивши патрульних, помітно занервували та пришвидшили крок, намагаючись піти.

Інспектори встановили особи громадян та провели поверхневу перевірку. В одного з чоловіків поліцейські виявили телефон, а останній дзвінок був здійснений громадянином на лінію 102. Номер телефону затриманого теж збігся з номером заявника.

Згодом 22-річний чоловік зізнався, що саме він зробив неправдивий дзвінок, але пояснити свій вчинок не зміг.

Обставини цієї події встановлюють слідчі.

Як повідомлялося, 17 червня на електронну пошту поліції Києва надійшов лист про замінування станцй метро «Хрещатик», «Золоті ворота», «Палац спорту», «Університет» та одного з літаків в аеропорту «Бориспіль». У результаті перевірки вибухонебезпечних предметів у метрополітені не виявлено.

До перевірки були задіяні слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції Києва, вибухотехніки та кінологи.

Також поліцейські Бориспільщини провели перевірку території міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Події належним чином зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація.