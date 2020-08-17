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    Столична поліція затримала ґвалтівника (фото, відео)

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    Поліція затримала підозрюваного у&nbsp;<span lang="UK">зґвалтуванні дівчини</span> - Столична поліція затримала ґвалтівника (фото, відео)
    Поліція затримала підозрюваного у зґвалтуванні дівчини
    Фото: Нацполіція

    Столичні слідчі оголосили киянину про підозру за замах на зґвалтування дівчини

    До поліції Києва звернулася 19-річна дівчина з повідомленням про те, що наглядно знайомий намагався її зґвалтувати. На місце події відразу виїхали працівники відділу кримінальної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Як розповів слідчий Голосіївського управління поліції Сергій Ольшевський, напередодні киянка загубила сумку, яку нібито знайшов її наглядно знайомий, і вони домовилися про зустріч.

    «Під час передачі речей чоловік почав чіплятися до дівчини та повалив на землю. Потерпіла почала чинити опір і кричати. У цей момент неподалік проходила жінка, кроки якої почув зловмисник, а відтак він злякався і втік. За отриманими прикметами оперативники встановили особу та розшукали правопорушника. Це – киянин, 1969 року народження, який не має постійного місця проживання. Раніше він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за різні злочини, за які відбув покарання у сукупності більше тридцяти років», - повідомив правоохоронець.

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    Столична поліція затримала ґвалтівника (фото, відео)
    Столична поліція затримала ґвалтівника (фото, відео)
    Столична поліція затримала ґвалтівника (фото, відео)

    Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження та оголошено фігуранту про підозру у вчинені злочину за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 152 (Незакінчений замах на зґвалтування) Кримінального кодексу України.

    Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

    Національна поліція України Київ кримінал кияни зґвалтування злочин
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