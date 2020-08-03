Спроба зґвалтування в поїзді: постраждала розповіла, як нападник ледь не обдурив залізничників



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Анастасія Лугова до та після нападу в поїзді «Маріуполь-Київ»

Начальник поїзду і провідники спочатку повірили у версію зловмисника, що він знайомий з постраждалою

Пасажирка «Укрзалізниці» Анастасія Лугова, яку жорстоко побили в поїзді «Маріуполь-Київ» і намагалися зґвалтувати, розповіла деталі нападу та повідомила про своє самопочуття.

«Сьогодні вдень після обезболів щелепа менш боліла, але потім стало гірше. Зараз лише мугикаю. Дуже погано. Голова болить. Потрібно ще вколоти обезбол, але лікарі радять то зробити пізніше, тому що можна нашкодити організму», – написала постраждала у Facebook.

Жінка додала, що вже четвертий день перебуває в такому стані і їй досі не оглянули носа, «який просто тріщить від болю».

«І синці під очима – то факт, що з носом не все гаразд. Ще у мене не все гаразд з правим вухом. Нападник зірвав сережки, а коли бив – зламав його. Обезбол допомагає, але тимчасово притупляє увесь біль. Ще я дуже налякана», – додала Лугова.

«Я боюся за все: за своє життя, за життя рідних, а головніше: за те, що цьому виродку можуть зменшити строк, діагностувавши в нього психічний розлад! Я вас запевняю, він усвідомлено все робив! Він продумав кожну деталь! То не псих, то маніяк, якому я сподіваюсь так легко це не минеться», – написала постраждала пасажирка «Укрзалізниці»

За її словами, нападник усвідомлено переніс речі зі свого купе, коли вона з сином переховувались у провідниці.

«Він рився в моїх речах, забрав гроші то таке і речі, він забрав мій паспорт і почав говорити начальнику поїзду і провідникам, що знає мене. Він вивчив усі мої дані і впевнено розповідав хто я, як звати, якого року народження, де прописана .. і в це повірили усі!!!! Мені казали, щоб я пішла і поговорила з ним! Уявіть! І потім уже в поліції, після того як він сам пропонував хабаря моєму чоловікові, але потерпів фіаско, він прийняв провину!!! Психічно хвора людина не буде того робити!!! Психічно хвора людина не буде прораховувати декілька кроків наперед!», – зазначила Анастасія Лугова.

«Тож я хочу, щоб він отримав по повній! А не просто відсидів на курорті в психушці кілька років і його відпустили! Якщо його відпустять – він знову візьметься за своє і жертвою може стати будь-яка інша дівчина чи навіть ви самі! Я не хочу, щоб в нього була така змога!», – резюмувала жінка.

Як повідомлялося раніше, у поїзді «Маріуполь-Київ» в п’ятницю, 31 липня, чоловік вночі напав на жінку з дитиною і жорстоко відлупцював. Побитій жінці вдалось уникнути зґвалтування.

За інформацією заступника голови МВС Антона Геращенко, нападником виявився уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович 1975 року народження, який був тричі судимий (за викрадення автомобіля, за хуліганство та за крадіжку).

Після нападу «Укрзалізниця» попросила поліцію супроводжувати поїзди.

1 серпня суд відправив за ґрати рецидивіста, який намагався зґвалтувати жінку у поїзді «Маріуполь-Київ».