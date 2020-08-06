У Києві поліція розшукує ґвалтівника з татуюванням на обличчі (фото)



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У зґвалтуванні дівчини підозрюється 24-річний уродженець Донецької області Фото: Нацполіція

Слідчі оголосили фігуранту про підозру, але він не з’явився на судове засідання для обрання запобіжного заходу

На початку серпня поточного року до поліції Києва звернулась 25-річна дівчина із заявою про те, що у підвальному приміщенні на вулиці Стрітенській її зґвалтував невідомий чоловік. Оперативний черговий направив на місце події екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативну групу та оперативних працівників.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці оперативно встановили особу ймовірного підозрюваного та затримали його. Ним виявився 24-річний уродженець Донецької області.

«Ми з’ясували, що потерпіла чекала на таксі, як раптом до неї підбіг невідомий та вдарив. Потім затягнув її у підвальне приміщення закинутої будівлі, де зґвалтував, а після цього втік з місця скоєння злочину. Ми відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до п’яти років позбавлення волі. Фігуранту повідомили про підозру, але він не з’явився на судове засідання для обрання запобіжного заходу», - розповів т.в.о. начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко.

Прикмети правопорушника: зріст 175 см, худорлявої тілобудови, волосся довге світлого кольору. Характерною прикметою є татуювання у вигляді двох крапок у лобній ділянці.

«Наразі проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів, аби затримати та притягнути зловмисника до кримінальної відповідальності. При наявності інформації про його місце знаходження просимо негайно повідомити за телефоном (063) 482-73-00 або по спецлінії 102», - додав Чернишенко.