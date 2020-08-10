Зґвалтування в Кагарлику: після переатестації в поліції полетять голови



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Зґвалтування жінки сталося у Кагарлицькому відділку поліції 24 травня 2020 року

Після резонансної справи на Київщині пройшли переатестацію 148 поліцейських

Після зґвалтування жінки у Кагарлицькому відділку поліції пройшли переатестацію 148 поліцейських Обухівського відділу поліції та підпорядкованих йому Ржищівського та Кагарлицького відділків. За результатами перевірок, 9 правоохоронців підлягають звільненню. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління поліції в Київській області у відповідь на запит УНН.

«Так, за фактом побиття громадянки П. працівниками Кагарлицького відділення поліції, керівництвом Національної поліції України та Головного управління були призначені службові розслідування, за результатами яких 25 поліцейських притягнуто до дисциплінарної відповідальності, з яких 5 – звільнено зі служби в поліції, із займаних посад звільнено 6 працівників, ще на 14 поліцейських накладено дисциплінарні стягнення, передбачені Дисциплінарним статутом Національної поліції України», - йдеться у відповіді на запит.

Повідомляється, що надалі, відповідно до наказу Головного управління Національної поліції в Київській області від 16 червня 2020 року №975, створено атестаційну комісію на чолі з Ольгою Кучер – головою громадської організації «Три покоління». Членами комісії у період з 16 червня по 3 липня 2020 року було проведено переатестацію працівників Обухівського відділення поліції та підпорядкованих йому Ржищівського та Кагарлицького відділків.

«Загалом пройшло атестування 148 поліцейських: Обухівський відділ поліції – 98, Кагарлицьке відділення поліції – 39 та Ржищівське відділення поліції відповідно – 11», - зазначається у відповіді.

За результатами проходження атестування:

9 – займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню зі служби в поліції через службову невідповідність: 8 офіцерів поліції та 1 сержант поліції;

13 – займаній посаді не відповідає, підлягає переміщенню на нижчу посаду через службову невідповідність: 11 офіцерів поліції та 2 сержанти поліції.

Також, було прийнято 126 рекомендаційних рішень, з яких:

103 – займаній посаді відповідає;

23 – займаній посаді відповідає, заслуговує призначення на вищу посаду.

«Так, метою проведення переатестації, (було. - Ред.) надання оцінки особистим, професійним та морально-діловим якостям працівників поліції. У зв'язку з чим атестаційною комісією було проведено незалежне комп'ютерне тестування поліцейських на логічне мислення, знання діючого законодавства та проведені відповідні співбесіди», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що за результатами атестування 12 поліцейських пройшли опитування з використанням поліграфу.

Наголошується, що спеціаліст проводить опитування за принципом добровільної згоди, лише за умови отримання письмової згоди опитуваної особи.

Також повідомляється, що начальника Кагарлицького ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області майора поліції Панасенка С.В. було звільнено зі служби в поліції за пунктом 6 (у зв'язку з реалізацією дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення зі служби, накладеного відповідно до дисциплінарного статусу) частини першої статті 77 Закону України «Про Національну поліцію» за результатами висновку службового розслідування.

Нагадаємо, 24 травня в райвідділ поліції в Кагарлику для допиту як свідка запросили дівчину. У відділенні поліції її кілька годин били і гвалтували.

26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

22 червня Апеляційний суд Києва залишив їх під вартою.

Згодом прокуратура змінила підозри двом експоліцейським.

За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Київській області у Караглик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом.