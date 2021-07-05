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    У Києві розшукується дівчина, яка пішла в ліс, щоб скоїти суїцид (фото)

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    Розшукується Руслана Грига - У Києві розшукується дівчина, яка пішла в ліс, щоб скоїти суїцид (фото)
    Розшукується Руслана Грига
    Фото: Любов Галан/Facebook

    Поліція та волонтери розгорнули пошукову операцію

    У Києві розшукується 18-річна Руслана Грига, яка зникла 4 липня близько 20 години у районі парку Партизанської слави. Вона повідомила подругам, що рушає у «ліс» з метою вчинити суїцид. Про це повідомляють знайомі дівчини в соцмережі.

    Разом з поліцією родичі дівчини та друзі проводять її пошуки зі вчорашнього вечора. Групи працюють у районі всю ніч.

    Прикмети дівчини: зріст 155-158 см, волосся коротке, темно-русяве.

    Була одягнена: у сіро-блакитну кофтину, довгу чорну спідницю, при собі мала яскравий жовтий рюкзак.

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    У Києві розшукується дівчина, яка пішла в ліс, щоб скоїти суїцид (фото)
    У Києві розшукується дівчина, яка пішла в ліс, щоб скоїти суїцид (фото)
    У Києві розшукується дівчина, яка пішла в ліс, щоб скоїти суїцид (фото)

    Повідомляється, що поліції вдалося встановити останнє місце, з якого йшов сигнал із телефона Руслани.

    Наразі збираються групи волонтерів для прочісування території парку сьогодні о 14:00 та о 18:00. Орієнтовне місце збору – вулиця Бориспільська.

    Усім охочим долучитися до пошуків дівчини радять телефонувати Любові Галан (+380936984264).

    Якщо хтось має які дані про Руслану, слід телефонувати сестрі зниклої дівчини за номером +380933596723.

    Теги: Національна поліція України Київ самогубство розшук
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    У Києві розшукується дівчина, яка пішла в ліс, щоб скоїти суїцид (фото)