У Києві розшукується дівчина, яка пішла в ліс, щоб скоїти суїцид (фото)

Поліція та волонтери розгорнули пошукову операцію

У Києві розшукується 18-річна Руслана Грига, яка зникла 4 липня близько 20 години у районі парку Партизанської слави. Вона повідомила подругам, що рушає у «ліс» з метою вчинити суїцид. Про це повідомляють знайомі дівчини в соцмережі.

Разом з поліцією родичі дівчини та друзі проводять її пошуки зі вчорашнього вечора. Групи працюють у районі всю ніч.

Прикмети дівчини: зріст 155-158 см, волосся коротке, темно-русяве.

Була одягнена: у сіро-блакитну кофтину, довгу чорну спідницю, при собі мала яскравий жовтий рюкзак.

Повідомляється, що поліції вдалося встановити останнє місце, з якого йшов сигнал із телефона Руслани.

Наразі збираються групи волонтерів для прочісування території парку сьогодні о 14:00 та о 18:00. Орієнтовне місце збору – вулиця Бориспільська.

Усім охочим долучитися до пошуків дівчини радять телефонувати Любові Галан (+380936984264).

Якщо хтось має які дані про Руслану, слід телефонувати сестрі зниклої дівчини за номером +380933596723.