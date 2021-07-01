У Києві чоловік випав із вікна п’ятого поверху (відео)

Чоловік помер на місці падіння

У четвер, 1 липня, на Вацлава Гавела в Києві чоловік випав з вікна житлового будинку. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

У під’їзді на 5 поверсі сусіди помітили табурет і взуття. Чоловік лежав на асфальті за вікном. Мешканці будинку викликали поліцію та медиків. Однак лікарі лише констатували смерть чоловіка.

На місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини.

Як розповіли жителі п’ятиповерхівки, 35-річний чоловік жив з бабусею та мамою. Бабця померла ще кілька років тому, а мама 2 тижні тому.

Родина жила на третьому поверсі.

Нагадаємо, 24 червня на Хрещатику в центрі Києва стався трагічний випадок: чоловік упав із висоти. Смерть настала миттєво.

22 червня на вулиці Данченка в Подільському районі столиці сталась трагедія. Із вікна 20 поверху багатоповерхівки випала дівчина. Вона загинула миттєво.

На початку травня на вулиці Академіка Доброхотова у Святошинському районі Києва чоловік випав з четвертого поверху 5-поверхового будинку.