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    У Києві чоловік випав із вікна п’ятого поверху (відео)

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    Тіло чоловіка виявили біля входу в під'їзд будинку - У Києві чоловік випав із вікна п’ятого поверху (відео)
    Тіло чоловіка виявили біля входу в під'їзд будинку
    Фото: скріншот із відео

    Чоловік помер на місці падіння

    У четвер, 1 липня, на Вацлава Гавела в Києві чоловік випав з вікна житлового будинку. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    У під’їзді на 5 поверсі сусіди помітили табурет і взуття. Чоловік лежав на асфальті за вікном. Мешканці будинку викликали поліцію та медиків. Однак лікарі лише констатували смерть чоловіка.

    На місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини.

    Як розповіли жителі п’ятиповерхівки, 35-річний чоловік жив з бабусею та мамою. Бабця померла ще кілька років тому, а мама 2 тижні тому.

    Родина жила на третьому поверсі.

    Нагадаємо, 24 червня на Хрещатику в центрі Києва стався трагічний випадок: чоловік упав із висоти. Смерть настала миттєво.

    22 червня на вулиці Данченка в Подільському районі столиці сталась трагедія. Із вікна 20 поверху багатоповерхівки випала дівчина. Вона загинула миттєво.

    На початку травня на вулиці Академіка Доброхотова у Святошинському районі Києва чоловік випав з четвертого поверху 5-поверхового будинку.

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    Теги: трагедія Київ смерть самогубство кияни чоловік
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    У Києві чоловік випав із вікна п’ятого поверху (відео)