«Гривні хана!». Як політикум відреагував на несподівану відставку глави Нацбанку тема дня



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Глава Нацбанку Смолій написав заяву про відставку

Політики і чиновники обговорюють заяву про відставку Смолія

1 липня Яків Смолій, який очолює НБУ з березня 2018 року, повідомив, що написав та подав президенту України Володимиру Зеленському заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням.

Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

Члени правління Національного банку України заявили, що поважають рішення голови Національного банку щодо відставки та розділяють його перестороги щодо систематичного політичного тиску.

Правління НБУ закликало президента, уряд та політиків «ефективно взаємодіяти з центральним банком та дати Національному банку змогу виконувати функції, покладені на центральний банк Конституцією України та законом України Про Національний банк України».

В Офісі президента заявили, що дискусії щодо діяльності Національного банку України повинні базуватися виключно на засадах професійності та мають бути позбавлені політичного забарвлення, яке може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність Національного банку України

Посли G7 зазначили, що незалежність Нацбанку сприяла зростанню та врятувала збанкрутілий банківський сектор.

Політики та топ-чиновники в України теж активно відреагували на заяву Смолія про звільнення. Так, ряд нардепів називають відставку поганим знаком і говорять про можливе повернення старих корупційних еліт.

Народна депутатка від фракції «Європейської Солідарності» Вікторія Сюмар заявила, що Смолія «дотиснули» за те, що він відмовився «друкувати гроші».

«Унікальні політики» у владі. При обвалі рейтингу — обвалити гривню. Дотиснули Смолія. Бо відмовився друкувати гроші і запускати маховик інфляції під пустопорожні президентські обіцянки «підняти все» в умовах кризи… Не сосни. Дуби!», — написала вона.

Співголова фракції «Європейської Солідарності», членкиня парламентського комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко назвала рішення Смолія «поганим знаком».

«Зеленський і його режим переслідують опозицію, кошмарять бізнес, влаштовують політичні репресії проти П‘ятого президента України і його команди, судять ветеранів і волонтерів, тепер — тиск на незалежну банківську установу. Це дуже поганий знак», — написала вона.

«Добралися до друкарського верстата... Будинок пропав, схоже, остаточно», – пише колишній заступник голови Державної фіскальної служби України Костянтин Лікарчук.

«Із моєї точки зору, Яків Смолій як голова НБУ точно знаходиться на своєму місці. Він це доводив на практиці багато разів із моменту свого призначення. Сподіваюся, ця ситуація вирішиться на користь України», – додав голова правління «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Це дуже погано і сумно... Якраз «вчасно» для розміщення наших бондів. І для фінансової стабільності в цілому», – зазначив ексголова Державної митної служби України Максим Нефьодов.

«Голова Нацбанку Смолій подав у відставку через політичний тиск. Гривні хана. Друкуватимуть її, як фантики. Долари можна викуповувати. Євро можна викуповувати. Тенге і тугрики теж можна викуповувати. Дякую, Володимире Зеленський», – написав колишній позафракційний нардеп Борислав Береза.

«Половина шляху може бути пройдена вже цієї п'ятниці. Інша половина – призначення фахової людини і повний перегляд політики НБУ в контексті стимулювання економічного розвитку», – поділився думкою нардеп від «Слуги народу» Дмитро Наталуха.

«Догралися. «На Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск» – цитата голови НБУ. Це треба ж так уміти стріляти собі в ногу», – зазначив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Політолог Віктор Таран закликав готуватися до завершення співпраці з МВФ, емісії і знецінення гривні.

«На фоні відставки голови НБУ нагадаю, як останні дні Офіс президента розкручував у медіа три тези: співпрацю із МВФ не підтримує більшість населення, тому її треба переглянути; грошова емісія добре для економіки країни – тому треба надрукувати 300 млрд грн; за дорученням преЗЕдента мінімальну зарплату збільшать до 5–6 тис. грн. Тому, друзі, готуємося до завершення співпраці з МВФ, емісії, знецінення гривні (35–40 грн), ну і загрози дефолту. Як думаєте, яка сусідня країна прийде нам на допомогу? Що росіяни за це захочуть? Осінь буде більш ніж спекотна», – вважає Таран.

Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук теж вважає, що можлива втрата Нацбанком своєї незалежності поставить хрест на інвестиціях.

«Минулого літа кожна промова президента починалася з «ми поважаємо і підтримуємо незалежність НБУ». Це перша і головна ідея, яка лежала в основі нашої економічної стратегії. Бо репутація НБУ – це фундамент для залучення інвестицій у нашу країну. Тепер цій репутації завдано чергового важкого удару. А можлива втрата Нацбанком своєї незалежності поставить хрест на інвестиціях. Поки НБУ був незалежним, інвестор знав, що українська гривня буде поводити себе прогнозовано. Нестабільність гривні вдарить по кожному з нас», – вважає Гончарук.

Нагадаємо, 1 липня Яків Смолій, який очолює НБУ з березня 2018 року, повідомив, що написав та подав президенту України Володимиру Зеленському заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням.

Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.