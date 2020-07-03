У «Слузі народу» пояснили своє невдоволення політикою Нацбанку



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Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія

Український бізнес повинен користуватися дешевшими кредитами, однак через Нацбанк отримати їх неможливо, заявив Арахамія

Національний банк України створив державним і комерційним банкам такі умови, що видавати кредити бізнесу їм невигідно, а тому ті часто відмовляють підприємцям через потенційні ризики.

Про це, в четвер ввечері в ефірі програми «Право на владу» заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За його словами, саме через політику НБУ кілька мільйонів бізнесів не можуть отримати в українських банках дешеві кредити під 5-7-9 відсотків.

«Нацбанк анонсує рекордно низьку ставку і бізнесмени розуміють, що можна взяти кредит під 6%, додати адміністративні витрати, ризики, наприклад 3-4% і максимум отримати 10%. Однак вони приходять в банк і їм кажуть про ставки в 25-30%», - зазначив Арахамія.

Також глава фракції додав, що якщо в Україні не буде нормальних доступних програм кредитування для приватного бізнесу з гарною кредитною історією, то країна «економічно загине».

Зазначимо, ввечері 2 липня президент України Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.

Як відомо, Рада розгляне відставку Смолія у п'ятницю, 3 липня.

У парламенті прогнозують, що питання призначення нового голови Національного банку ще не виноситимуть на голосування 3 липня.

Нагадаємо, 1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням через політичний тиск.

Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.

Європейський Союз прокоментував заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку.

Тим часом у Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

Разом з тим ринок валюти вже відреагував на заяву про відставку голови Нацбанку. 2 липня відставка Смолія спровокувала стрибок курсу валют. Курс долара на продаж зріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар у порівнянні з попереднім робочим днем.