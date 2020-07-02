Інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року



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Прогнози інвесторів щодо наступних півроку також не є надто оптимістичними

Настрої інвесторів суттєво погіршилися за останні півроку

Індекс інвестиційної привабливості у першій половині 2020 року склав 2,51 балів з 5-ти можливих та продовжує перебувати у негативній площині. Такими є висновки нової хвилі експертного дослідження, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією разом з юридичною фірмою Василь Кicіль і Партнери. У попередньому періоді показник індексу складав 2,95 балів.

Настрої генеральних директорів суттєво погіршилися. Так, тільки 4% опитаних вважають інвестиційний клімат сприятливим, тоді як у попередній хвилі таких було 17%. Більшість, а саме 62% вважають поточний інвестиційний клімат несприятливим, а ще 34% – нейтральним.

Оцінка динаміки бізнес-клімату теж вказує на негативну тенденцію. Так, 55% директорів помітили погіршення інвестиційного клімату порівняно з попередніми 6 місяцями, ще 35% переконані, що умови ведення бізнесу не зазнали змін, і тільки 10% вважають, що вони дещо поліпшились.

Серед позитивних моментів, які відзначили бізнес-лідери за останні півроку, запуск ринку землі, валютна лібералізація, продовження співпраці з МВФ, зниження облікової ставки НБУ, стабільна національна валюта.

До традиційних проблем, що негативно впливають на бізнес-клімат, як-то слабка судова система, відсутність зрушень у боротьбі з корупцією та значний вплив тіньової економіки додалися нові фактори. Зокрема, впровадження обмежувальних заходів через Covid-19, постійні ротації в складі Уряду, як наслідок – політична та економічна нестабільність, підвищення податкового тиску та зміни податкового законодавства, призупинення реформ.

Прогнози щодо наступних півроку також не є надто оптимістичними. Тільки 15% СЕО сподіваються на поліпшення інвестиційного клімату впродовж наступних 6 місяців. Варто зазначити, що у попередній хвилі опитування 41% СЕО висловлювали оптимістичні очікування. Майже половина, а саме 44% вважають, що жодних змін не відбудеться, а ще 41% побоюються, що умови ведення бізнесу в Україні ще більше погіршаться.

Половина директорів вагаються, чи буде Україна вигідним ринком для заходу нових інвесторів впродовж наступних півроку, і тільки 15% вважають, що новим інвесторам все ж буде вигідно відкривати бізнес в Україні.

«Ми спостерігаємо безпрецедентне погіршення настроїв інвесторів, співставне з посткризовими настроями 2015 року. До негативного впливу вимушених карантинних заходів, що тривали більше двох місяців, додалася кадрова турбулентність в Уряді та уповільнення темпів реформ. Без подальших структурних змін у напрямку боротьби з корупцією, реформування судів та правоохоронних органів, збільшення економічної свободи, стабільного законодавства настрої навіть найбільших оптимістів, якими є підприємці в Україні, будуть ще більше погіршуватися», - коментує результати дослідження Анна Дерев’янко, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації.

Андрій Стельмащук, керуючий партнер юридичної фірми Василь Кicіль і Партнери зазначив: «Вперше за останні 3 роки ми бачимо надзвичайно високий рівень незадоволення судовою системою: 87% респондентів говорять про слабкість судової системи. Нещодавно Президент доручив здійснити революційну судову реформу. Але коли ми говоримо про судову реформу, необхідно дивитися на контекст, у якому вона відбуватиметься і розв’язувати проблему комплексно, разом із реформою правоохоронних органів та боротьбою з попитом на корупцію. Для покращення інвестиційного клімату важливо, щоб горизонт планування судової системи становив 10-15 років. Зараз мають бути закладені засади реформи, які не змінюватимуться із обранням кожного нового президента і призначенням чергового уряду».

Європейська Бізнес Асоціація проводить дослідження «Індекс інвестиційної привабливості України» з 2008 року. За всю історію вимірювання Індекс жодного разу не сягнув позитивної зони – вище 4 балів.

Асоціація дає директорам своїх членських компаній 5 питань:

Що ви думаєте про інвестиційний клімат в Україні?

Як ви оцінюєте поточний інвестиційний клімат для вашої компанії порівняно з попередніми 6 місяцями?

Які ваші прогнози стосовно інвестиційного клімату у найближчі 6 місяців?

Чи вигідно буде інвестувати в Україну в найближчі 6 місяців?

Які ваші очікування щодо ведення бізнесу у вашому секторі у найближчі 6 місяців?

У цій хвилі опитування взяли участь 105 керівників найбільших міжнародних та українських компаній.

Для розрахунку індексу використовується шкала Лайкерта, яка має 5 градацій, де: 1 – це вкрай негативно, 5 – вкрай позитивно, 3 – нейтрально.

Нагадаємо, 1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням через політичний тиск. Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

Члени правління Національного банку України поважають рішення голови Національного банку щодо відставки та розділяють його перестороги щодо систематичного політичного тиску.

У той же день посли країн «Великої сімки» (G7) прокоментували звільнення голови Нацбанку Якова Смолія через декілька годин після офіційного оголошення інформації.

Також голова комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев заявив, що питання відставки Якова Смолія з посади глави Національного банку буде розглядатися на засіданні фракції «Слуги народу».

2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.



