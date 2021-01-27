Столична влада відзвітувала, скільки квартир видала пільговикам минулого року

Дедалі більше киян користуються програмами співфінансування на придбання житла

У 2020 році Київська міська державна адміністрація передала 352 квартири киянам, які потребували поліпшення житлових умов і були в черзі на отримання нового житла. Про це розповів заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

«У 2020 році ми забезпечили передачу столичним районним держадміністраціям, комунальним підприємствам та установам 352 квартир. Серед тих, хто отримав житло, – діти-сироти, багатодітні родини, учасники бойових дій, кияни, які отримали інвалідність внаслідок війни, науково-педагогічні працівники та інші. Міська влада подбала, аби всі вони могли жити в гідних умовах. І, звісно, ми продовжимо піклуватись про соціально-незахищених киян», – розповів він.

Отримання квартир від міста – не єдиний спосіб поліпшення житлових умов киян. За словами Вячеслава Непопа, дедалі більше киян користуються програмами співфінансування на придбання житла.

«Із 2020 року програма «Доступне житло» діє для громадян усіх пільгових категорій. Для участі в ній необхідно подати відповідну заяву до відділу обліку та розподілу житлової площі районної держадміністрації за місцем перебування на квартирному обліку», – додав заступник голови КМДА.

Так, у 2020 році 328 родин, які перебували на квартирному обліку, взяли участь у програмах співфінансування за принципом 50/50 та 70/30. Загалом із міського бюджету минулого року на таку фінансову підтримку киян виділили 181 млн грн.

Як повідомлялося, в Україні зростає попит на іпотечні кредити, а два останні квартали він був рекордно високим.

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