Нацбанк відзвітував про рекордний попит на іпотеку

Вперше з 2017 року в Україні відбувається істотне пом'якшення умов іпотеки, відзначили в НБУ

Хоча умови іпотечного кредитування і покращилися, але рівень схвалення заявок на іпотеку не змінився

В Україні зростає попит на іпотечні кредити, а два останні квартали він був рекордно високим.

Про це в п'ятницю, 22 січня, повідомляє Національний банк з посиланням на результати опитування про умови банківського кредитування, проведеному регулятором серед кредитних менеджерів банків.

Зазначається, що попит на іпотеку зростає у зв'язку з тим, що вперше з 2017 року відбувається істотне пом'якшення умов такого кредитування.

«Цьому сприяли позитивні очікування на ринку нерухомості і зниження вартості ресурсів, переважно у великих банках», – йдеться в повідомленні.

При цьому зазначено, що хоча умови іпотечного кредитування і покращилися, але рівень схвалення заявок на іпотеку не змінився.

Загалом попит населення на кредити в четвертому кварталі 2020 року зростав. Активність стимулювали кращі споживчі настрої, збільшення витрат на товари тривалого користування і зниження процентних ставок за кредитами.

Умови споживчого кредитування пом'якшилися, росла терміновість позик. Більше 90% опитаних банкірів оцінили боргове навантаження на позичальників як середню. Рівень закредитованості фізосіб за минулий квартал незначно зменшився.

Учасники опитування позитивно оцінили перспективи кредитування в наступні 12 місяців. 83% респондентів прогнозують зростання кредитного портфеля домогосподарств.

Банкіри також прогнозують деяке зниження якості портфеля позик фізичним особам.

Опитування проводилося з 17 грудня 2020 по 11 січня 2021 року серед кредитних менеджерів 24 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 91%. НБУ публікує опитування про умови банківського кредитування щоквартально.

Нагадаємо, в Україні у липні-вересні 2020 року попит на іпотеку серед населення у банках рекордно зріс, у цей період був і найвищий рівень схвалення заявок за всю історію досліджень. Одна з причин – зниження відсотків за іпотечними кредитам.

До слова, у січні програму доступного житла для молоді подовжили ще на два роки.