У Києві створили соціальні квартири для дітей-сиріт (фото)
Граничний термін перебування в соціальних квартирах становить півтора року
У Дніпровському районі Києва відкрили Центр соціальної підтримки дітей та сім’ї, на базі якого створено соціальні квартири для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.
«Проблема відсутності житла у таких дітей віком від 18 до 23 років часто стає причиною їхньої соціальної дезорієнтації. Фактично вони виявляються не готовими до самостійного життя. Цей Центр надаватиме послуги підтриманого проживання і пропонує дітям належні умови проживання до їхнього забезпечення постійним житлом. Тут створено 6 соціальних квартир, у яких зможуть проживати до 36 дітей. Квартири облаштовані необхідними меблями та побутовою технікою, є місця для навчання та відпочинку дітей, а працівники Центру супроводжуватимуть їх в усіх питаннях», – зазначила Хонда.
Вона також додала, що граничний термін перебування в соціальних квартирах становить півтора року. Цього часу достатньо, аби дитина навчилася самостійному проживанню, без підтримки інших осіб у побутових питаннях.
Згідно з нормативними документами, у соціальній квартирі надаватимуть такі соціальні послуги:
- соціальна адаптація;
- соціальна інтеграція та реінтеграція в суспільство;
- соціальна реабілітація;
- екстрене втручання в ситуацію;
- соціальний супровід під час працевлаштування та на робочому місці;
- соціальна профілактика;
- розвиток та підтримку навичок самостійного проживання;
- допомогу в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їхнього розв’язання, залучення до самостійного активного вирішення власної складної життєвої ситуації;
- формування та підтримку соціальних умінь та навичок;
- підготовку до сімейного життя, усвідомленого та відповідального батьківства;
- профілактику зловживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин, пропагування здорового способу життя;
- забезпечення підтримки та зміцнення тривалих зв’язків із біологічними родинами.