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    Новини

    У Києві створили соціальні квартири для дітей-сиріт (фото)

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    Квартири облаштовані необхідними меблями та побутовою технікою - У Києві створили соціальні квартири для дітей-сиріт (фото)
    Квартири облаштовані необхідними меблями та побутовою технікою
    Фото: КМДА

    Граничний термін перебування в соціальних квартирах становить півтора року

    У Дніпровському районі Києва відкрили Центр соціальної підтримки дітей та сім’ї, на базі якого створено соціальні квартири для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

    «Проблема відсутності житла у таких дітей віком від 18 до 23 років часто стає причиною їхньої соціальної дезорієнтації. Фактично вони виявляються не готовими до самостійного життя. Цей Центр надаватиме послуги підтриманого проживання і пропонує дітям належні умови проживання до їхнього забезпечення постійним житлом. Тут створено 6 соціальних квартир, у яких зможуть проживати до 36 дітей. Квартири облаштовані необхідними меблями та побутовою технікою, є місця для навчання та відпочинку дітей, а працівники Центру супроводжуватимуть їх в усіх питаннях», – зазначила Хонда.

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    У Києві створили соціальні квартири для дітей-сиріт (фото)
    У Києві створили соціальні квартири для дітей-сиріт (фото)
    У Києві створили соціальні квартири для дітей-сиріт (фото)
    У Києві створили соціальні квартири для дітей-сиріт (фото)
    У Києві створили соціальні квартири для дітей-сиріт (фото)
    У Києві створили соціальні квартири для дітей-сиріт (фото)
    У Києві створили соціальні квартири для дітей-сиріт (фото)
    У Києві створили соціальні квартири для дітей-сиріт (фото)
    У Києві створили соціальні квартири для дітей-сиріт (фото)
    У Києві створили соціальні квартири для дітей-сиріт (фото)
    У Києві створили соціальні квартири для дітей-сиріт (фото)
    У Києві створили соціальні квартири для дітей-сиріт (фото)
    У Києві створили соціальні квартири для дітей-сиріт (фото)
    У Києві створили соціальні квартири для дітей-сиріт (фото)
    У Києві створили соціальні квартири для дітей-сиріт (фото)

    Вона також додала, що граничний термін перебування в соціальних квартирах становить півтора року. Цього часу достатньо, аби дитина навчилася самостійному проживанню, без підтримки інших осіб у побутових питаннях.

    Згідно з нормативними документами, у соціальній квартирі надаватимуть такі соціальні послуги:

    • соціальна адаптація;
    • соціальна інтеграція та реінтеграція в суспільство;
    • соціальна реабілітація;
    • екстрене втручання в ситуацію;
    • соціальний супровід під час працевлаштування та на робочому місці;
    • соціальна профілактика;
    • розвиток та підтримку навичок самостійного проживання;
    • допомогу в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їхнього розв’язання, залучення до самостійного активного вирішення власної складної життєвої ситуації;
    • формування та підтримку соціальних умінь та навичок;
    • підготовку до сімейного життя, усвідомленого та відповідального батьківства;
    • профілактику зловживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин, пропагування здорового способу життя;
    • забезпечення підтримки та зміцнення тривалих зв’язків із біологічними родинами.
    Теги: Київ діти соціум житло КМДА
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