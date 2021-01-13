У Києві створили соціальні квартири для дітей-сиріт (фото)

Граничний термін перебування в соціальних квартирах становить півтора року

У Дніпровському районі Києва відкрили Центр соціальної підтримки дітей та сім’ї, на базі якого створено соціальні квартири для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Проблема відсутності житла у таких дітей віком від 18 до 23 років часто стає причиною їхньої соціальної дезорієнтації. Фактично вони виявляються не готовими до самостійного життя. Цей Центр надаватиме послуги підтриманого проживання і пропонує дітям належні умови проживання до їхнього забезпечення постійним житлом. Тут створено 6 соціальних квартир, у яких зможуть проживати до 36 дітей. Квартири облаштовані необхідними меблями та побутовою технікою, є місця для навчання та відпочинку дітей, а працівники Центру супроводжуватимуть їх в усіх питаннях», – зазначила Хонда.

Вона також додала, що граничний термін перебування в соціальних квартирах становить півтора року. Цього часу достатньо, аби дитина навчилася самостійному проживанню, без підтримки інших осіб у побутових питаннях.

Згідно з нормативними документами, у соціальній квартирі надаватимуть такі соціальні послуги: