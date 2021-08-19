Вакцинація в маршрутках: кияни щеплюються самі і везуть родичів (фото)

Киянам сподобалась ідея з мобільними пунктами вакцинації

Кияни позитивно оцінили ідею міської влади облаштувати мобільні пункти вакцинації та роблять там щеплення від коронавірусу. Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я КМДА.

«Уже маємо перші світлини з мобільних пунктів вакцинації та коментарі від киян: «Гарна ідея!», «Дякую, дуже зручно!», «Щепився) несподівано, бо збирався до цього кілька місяців, все ноги не доходили!», «Привіз дідуся, вакцинувалися, їдемо за бабцею, дідусь її телефоном вже вмовив», – йдеться в повідомленні Департаменту.

Директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург закликає містян скористатися будь-якою можливістю вакцинуватися та захистити себе від Covid-19 та його тяжких наслідків.

Нагадаємо, що у столиці вакцинуватися можна у 22 центрах масової вакцинації: у Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, а також у 21 мінівакцинальному центрі в кожному районі, які працюють на вихідних. Окрім того, вакцинуватися можна в кабінетах щеплень у медзакладах охорони здоров’я первинної ланки.

Із 19 до 24 серпня у столиці працюватимуть мобільні пункти вакцинації від Covid-19.

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.

Читайте також: